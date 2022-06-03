На Николаевском бульваре срубили 119 деревьев, которые нельзя было трогать

Напомним, в 2021 году жители Краснодара выбрали Николаевский бульвар для благоустройства во время специального голосования. В администрации сообщили, что привести зеленую территорию в порядок будет стоить 262 млн рублей. В 2022 году планируют благоустроить первую очередь вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелова до Валерия Гассия. Подрядчиком выбрали ООО «Векстрой-ЮГ».

В середине мая горожане пожаловались на вырубку деревьев в Николаевском бульваре. Чиновники ответили, что это делается «по проекту благоустройства», а через неделю мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что действия подрядчика проверит администрация.

Позже стало известно, что компания, занимающаяся благоустройством сквера, получила порубочный билет на аварийные деревья в зоне работ. Но за день рабочие вырубили 119 деревьев, которые не должны были трогать. Кроме того, подрядчик допустил некоторые нарушения и отклонения от дизайн-проекта. Все это обещали конкретизировать, внести в акт и применить санкции.