На Николаевском бульваре срубили 119 деревьев, которые нельзя было трогать
После незаконной вырубки деревьев материалы на подрядчика благоустройства Николаевского сквера передали в правоохранительные органы
Напомним, в 2021 году жители Краснодара выбрали Николаевский бульвар для благоустройства во время специального голосования. В администрации сообщили, что привести зеленую территорию в порядок будет стоить 262 млн рублей. В 2022 году планируют благоустроить первую очередь вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелова до Валерия Гассия. Подрядчиком выбрали ООО «Векстрой-ЮГ».
В середине мая горожане пожаловались на вырубку деревьев в Николаевском бульваре. Чиновники ответили, что это делается «по проекту благоустройства», а через неделю мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что действия подрядчика проверит администрация.
Позже стало известно, что компания, занимающаяся благоустройством сквера, получила порубочный билет на аварийные деревья в зоне работ. Но за день рабочие вырубили 119 деревьев, которые не должны были трогать. Кроме того, подрядчик допустил некоторые нарушения и отклонения от дизайн-проекта. Все это обещали конкретизировать, внести в акт и применить санкции.
Читайте также:
2 июня в пресс-службе мэрии сообщили, что материалы на подрядчика передали в правоохранительные органы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что ущерб от вырубки деревьев составил около 30 млн рублей. В дальнейшем действия компании по благоустройству будет контролировать инициативная группа.
Глава Краснодара отметил, что вместе с общественниками проверили все зеленые насаждения и выдали новый порубочный билет на 185 деревьев. Это меньше, чем планировалось изначально.
«Подрядчик нарушил технологию, срубил значительное число деревьев, на которые не выдавался порубочный билет. Ему предъявлены требования о возмещении. Материалы направляем в полицию для проверки оснований на возбуждение уголовного дела в отношении подрядной организации», — добавил Андрей Алексеенко.
Как писали Юга.ру, недавно в Краснодаре завершилось голосование по выбору территории для благоустройства в 2023 году. Победителем стал «Парк достижений».