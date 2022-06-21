В Абинском районе на Федоровском гидроузле восстановили временную дамбу

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле в Абинском районе обрушилась дамба. Потом там начали строить временную дамбу, но ее размыло

Ранее Юга.ру писали, что 22 апреля 2022 года на реке Кубань рухнула плотина Федоровского гидроузла. Она питала рисовые чеки в четырех районах края. После этого аграрии заявили о возможном сокращении урожая риса на 40%. Поэтому власти решили насыпать там временную дамбу: грузовики начали свозить щебень, камень и песок через мосты, которые связывали хутора в Абинском и Северском районах. Из-за тяжести грузовиков они оказались в аварийном состоянии и мосты перекрыли, а временную дамбу размыло.

Наш материал о том, как живут после закрытия двух мостов, которые связывали их с цивилизацией, можно прочитать здесь.