В Краснодаре три улицы хотят назвать в честь погибших в Украине военных

В пояснительной записке говорится , что ходатайство о наименовании улиц в топонимическую комиссию поступило от Дмитрия Буряка (человек с таким именем и фамилией ранее фигурировал в сюжетах СМИ как директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара) и Геннадия Ботова.

Чьими именами хотят назвать улицы

Капитан Борисов Юрий Владимирович (1988 — 2022), командир роты 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он родился 24 марта 1988 года в Рязанской области, окончил школу № 47 в Краснодаре. 17 марта 2022 года он погиб во время военной специальной операции в Украине. Борисов награждался государственными наградами, в том числе за участие в военном параде в День Победы, за отличие в военной службе и орденом Мужества (посмертно) Юрия Борисова похоронили на Славянском кладбище Краснодара. Его мать и брат живут в Краснодаре, жена и две дочери — в Костроме.

Лейтенант Присеко Андрей Александрович (1998 — 2022), командир взвода морской пехоты 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты (Мурманская область). Он родился 21 декабря 1998 года в Амурской области. В 2016 году Андрей Присеко окончил школу № 66 в Краснодаре, потом поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, где получил воинское звание лейтенанта. 19 апреля он погиб во время военной специальной операции. Присеко похоронен на Новом городском кладбище города Краснодара. Его мать и отец живут в Краснодаре.

Старший лейтенант Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович (1996 — 2022), командир роты 247-го гвардейского десантно — штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ЮВО. Он родился 29 сентября 1996 года в Южно-Сухумске. Первый удостоенный звания Героя Российской Федерации за участие в военной спецоперации в Украине. Он погиб 24 февраля — в первый день операции. Его похоронили в родовом селе Кани (в Кулинском районе Дагестана).