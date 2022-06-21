В Краснодаре три улицы хотят назвать в честь погибших в Украине военных
На очередном заседании городской думы Краснодара депутаты рассмотрят вопрос о наименовании семи городских улиц. Сейчас они никак не называются
На сайте городской думы Краснодара опубликована повестка на очередное заседание депутатов седьмого созыва, которое пройдет 23 июня. Среди вопросов — наименование нескольких улиц в пригороде Краснодара. На это обратили внимание журналисты сайта 93.RU.
В пояснительной записке говорится, что ходатайство о наименовании улиц в топонимическую комиссию поступило от Дмитрия Буряка (человек с таким именем и фамилией ранее фигурировал в сюжетах СМИ как директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара) и Геннадия Ботова.
Чьими именами хотят назвать улицы
Капитан Борисов Юрий Владимирович (1988 — 2022), командир роты 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Он родился 24 марта 1988 года в Рязанской области, окончил школу № 47 в Краснодаре. 17 марта 2022 года он погиб во время военной специальной операции в Украине. Борисов награждался государственными наградами, в том числе за участие в военном параде в День Победы, за отличие в военной службе и орденом Мужества (посмертно) Юрия Борисова похоронили на Славянском кладбище Краснодара. Его мать и брат живут в Краснодаре, жена и две дочери — в Костроме.
Лейтенант Присеко Андрей Александрович (1998 — 2022), командир взвода морской пехоты 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты (Мурманская область). Он родился 21 декабря 1998 года в Амурской области. В 2016 году Андрей Присеко окончил школу № 66 в Краснодаре, потом поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, где получил воинское звание лейтенанта. 19 апреля он погиб во время военной специальной операции. Присеко похоронен на Новом городском кладбище города Краснодара. Его мать и отец живут в Краснодаре.
Старший лейтенант Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович (1996 — 2022), командир роты 247-го гвардейского десантно — штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ЮВО. Он родился 29 сентября 1996 года в Южно-Сухумске. Первый удостоенный звания Героя Российской Федерации за участие в военной спецоперации в Украине. Он погиб 24 февраля — в первый день операции. Его похоронили в родовом селе Кани (в Кулинском районе Дагестана).
Кожанов Иван Кузьмич (1897 — 1938), командующий Черноморским флотом флагман флота 2-го ранга. Арестован 5 октября 1937 года. Приговорён ВКВС СССР 22 августа 1938 по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре к смертной казни через расстрел. На суде также не признал себя виновным. Расстрелян 22 августа 1938 года. Место захоронения — расстрельный полигон «Коммунарка». Реабилитирован 7 июля 1956 решением ВКВС СССР.
Романенко Иван Иванович (1918 — 1978) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. К 9 мая 1945 года выполнил 188 боевых вылетов, провёл 61 воздушный бой, сбил 29 вражеских самолётов. Он умер 8 июня 1978 года, похоронен на Славянском кладбище Краснодара.
Шапиро Марина Михайловна (1923 — 2020) — заслуженный работник культуры РСФСР, Герой труда Кубани. Более двух десятилетий с 1961-1983 годы она руководила областью культуры и искусства края. В 2018 году имя Марины Шапиро было присвоено Краснодарскому краевому колледжу культуры.
Якименко Юрий Николаевич (1961 — 2001) — советский, российский военный лётчик-снайпер; подполковник; Герой России (2000). В 2001 он получил назначение на должность заместителя командира 461-го штурмового авиационного полка. Погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье, в 12 километрах южнее села Итум-Кали. Похоронен в Липецке.
Где появятся улицы
В пояснительной записке уточняется, что депутаты собираются наименовать улицы в Прикубанском округе Краснодара (между улицей Кореновской и военным аэродромом). Сейчас на карте они никак не отображаются, у них нет названий.
Вот так выглядит схема наименования улиц:
Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара жители коттеджного поселка Комарово шесть лет добиваются, чтобы их улицам дали названия, а домам — номера.