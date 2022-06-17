В Краснодаре хотят построить завод по производству макарон быстрого приготовления

Администрация Краснодарского края и компания «Макаронная фабрика-Юга» (входит в структуру Alias Group) подписали протокол о намерениях, который подразумевает строительство в Краснодаре завода по производству макарон быстрого приготовления с натуральными соусами

Напомним, в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Инвестиционная компания Alias Group и администрация Краснодарского края договорились о строительстве завода по производству продуктов быстрого приготовления в 2022–2024 годах. Соглашение подписали губернатор Вениамин Кондратьев и собственник Alias Group Борис Юнанов.

Основным продуктом станут макароны быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с натуральными соусами без усилителей вкуса. По словам Бориса Юнанова, на рынке появится продукт, не имеющий аналогов в России.

Завод хотят построить в Краснодаре на участке площадью 65,2 тыс. кв. м. Общая площадь завода составит почти 12,9 тыс. кв. м. Планируется, что мощность завода составит 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год, ежегодный объем производства достигнет 58,5 млн упаковок. Его хотят запустить в эксплуатацию в конце 2024 года.

Проект профинансируют из нескольких источников, один из них — собственные средства Alias Group, другой — заемные. В частности, на форуме Alias Group подписала соглашение о готовности финансового сотрудничества с банком РНКБ. Банк готов предоставить кредитную линию на 3,2 млрд рублей. Соглашение о намерениях подписали вице-президент директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и директор ООО «Макаронная фабрика-Юга» Лариса Гаджиева.