В Краснодаре хотят построить завод по производству макарон быстрого приготовления
Администрация Краснодарского края и компания «Макаронная фабрика-Юга» (входит в структуру Alias Group) подписали протокол о намерениях, который подразумевает строительство в Краснодаре завода по производству макарон быстрого приготовления с натуральными соусами
Напомним, в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Инвестиционная компания Alias Group и администрация Краснодарского края договорились о строительстве завода по производству продуктов быстрого приготовления в 2022–2024 годах. Соглашение подписали губернатор Вениамин Кондратьев и собственник Alias Group Борис Юнанов.
Основным продуктом станут макароны быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с натуральными соусами без усилителей вкуса. По словам Бориса Юнанова, на рынке появится продукт, не имеющий аналогов в России.
Завод хотят построить в Краснодаре на участке площадью 65,2 тыс. кв. м. Общая площадь завода составит почти 12,9 тыс. кв. м. Планируется, что мощность завода составит 5,5 тыс. тонн готовой продукции в год, ежегодный объем производства достигнет 58,5 млн упаковок. Его хотят запустить в эксплуатацию в конце 2024 года.
Проект профинансируют из нескольких источников, один из них — собственные средства Alias Group, другой — заемные. В частности, на форуме Alias Group подписала соглашение о готовности финансового сотрудничества с банком РНКБ. Банк готов предоставить кредитную линию на 3,2 млрд рублей. Соглашение о намерениях подписали вице-президент директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и директор ООО «Макаронная фабрика-Юга» Лариса Гаджиева.
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Для запуска первой очереди производства собираются создать 160 рабочих мест. Alias Group уже приобрела земельный участок, разработала бизнес-план, финансовую модель, проект здания и технологическую схему, определила перечень оборудования и зарегистрировала товарные знаки для будущего завода.
«Инвестиционная компания Alias Group, известная на Кубани в сфере строительства с входящим в холдинг федеральным девелопером «Неометрия», успешно реализующая проекты в разных сферах бизнеса, а также благотворительные, выбрала новое направление для развития в регионе — пищевую промышленность. Это стало возможным благодаря совместному стремлению власти и бизнеса своевременно реагировать на современные вызовы, разрабатывать новые меры поддержи, улучшать инвестклимат. Предпринимателям комфортно работать на Кубани. Компании видят поддержку со стороны края, получают соответствующую отдачу от вложений и создают новые производства и рабочие места, тем самым укрепляя нашу экономику», — сказал Вениамин Кондратьев.