Власти Кубани выделили еще 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон. В список попал сквер «Изумрудный» в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Гагаринский бульвар © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Гагаринский бульвар © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Из бюджета Краснодарского края выделили дополнительно 532 млн рублей на благоустройство 17 скверов, парков и одного двора в 15 районах края

Пресс-служба администрации Краснодарского края 17 июня сообщила, что из бюджета выделили дополнительные деньги на благоустройство 18 зеленых зон. В список попали:

  • сквер «Изумрудный» в Краснодаре;
  • сквер в Северном микрорайоне «Новая школа» в Армавире;
  • бульвар на улице Ленина в Апшеронске;
  • сквер Афганцев в Белореченске;
  • парк станицы Бжедуховской Белореченского района;
  • территория на улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района;
  • сквер на улице Газовиков в станице Каневской;
  • сквер на улице Октябрьской в станице Каневской;
  • Парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района;
  • Бульвар имени О.Бредихина на улице Луначарского в Крымске;
  • территория на улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района;
  • территория между улицей Ленина, Октябрьской, Школьной, Комсомольской в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района;
  • улица Набережная от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани;
  • прилегающая территория Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе;
  • городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске;
  • дворовые территории Незаймановского сельского поселения на улице Школьной в Тимашевском районе;
  • общественная территория на улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске;
  • общественная территория на улице Первомайской в станице Старощербиновской.

Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара собираются благоустроить зеленую зону в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе. Сейчас эту территорию местные жители используют для пикников и выгула собак. Централизованного сбора мусора там нет, но стоят таблички «не мусорить». Благоустроенный сквер в итоге решили назвать «Изумрудным». Предварительный проект выглядит так:

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Изначально стоимость реконструкции сквера оценивали в 217 млн рублей. 30 марта в мэрии Краснодара сообщили, что на создание зеленой зоны выделят 201,9 млн рублей — на 15 млн меньше, чем планировалось. Эту сумму скорректировали по итогам государственной экспертизы проекта благоустройства сквера.

Благоустройство Бюджет Деньги Краснодар Парки Экология

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Власти Кубани выделили еще 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон. В список попал сквер «Изумрудный» в Краснодаре
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