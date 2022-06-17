Власти Кубани выделили еще 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон. В список попал сквер «Изумрудный» в Краснодаре

Из бюджета Краснодарского края выделили дополнительно 532 млн рублей на благоустройство 17 скверов, парков и одного двора в 15 районах края

Пресс-служба администрации Краснодарского края 17 июня сообщила, что из бюджета выделили дополнительные деньги на благоустройство 18 зеленых зон. В список попали: сквер «Изумрудный» в Краснодаре;

сквер в Северном микрорайоне «Новая школа» в Армавире;

бульвар на улице Ленина в Апшеронске;

сквер Афганцев в Белореченске;

парк станицы Бжедуховской Белореченского района;

территория на улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района;

сквер на улице Газовиков в станице Каневской;

сквер на улице Октябрьской в станице Каневской;

Парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района;

Бульвар имени О.Бредихина на улице Луначарского в Крымске;

территория на улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района;

территория между улицей Ленина, Октябрьской, Школьной, Комсомольской в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района;

улица Набережная от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани;

прилегающая территория Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе;

городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске;

дворовые территории Незаймановского сельского поселения на улице Школьной в Тимашевском районе;

общественная территория на улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске;

общественная территория на улице Первомайской в станице Старощербиновской.

Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара собираются благоустроить зеленую зону в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе. Сейчас эту территорию местные жители используют для пикников и выгула собак. Централизованного сбора мусора там нет, но стоят таблички «не мусорить». Благоустроенный сквер в итоге решили назвать «Изумрудным». Предварительный проект выглядит так:

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