Власти Краснодара собираются потратить на сквер «Изумрудный» на 15 млн рублей меньше, чем планировалось

В Краснодаре скорректировали бюджет на строительство сквера «Изумрудного» в пригороде. Сейчас там находится лесополоса, которую местные жители используют для пикников и выгула животных

Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара собираются благоустроить зеленую зону в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе. Чиновники обещают высадить там кустарники, сделать пешеходные дорожки, детские площадки и велодорожку. В центральной части сквера планируют сделать площадь для массовых мероприятий.

Сейчас будущий сквер выглядит как неблагоустроенная лесополоса, которую местные жители используют для пикников и выгула собак. Централизованного сбора мусора там нет, но стоят таблички «не мусорить». Соблюдают это требование не все.