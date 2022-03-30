Власти Краснодара собираются потратить на сквер «Изумрудный» на 15 млн рублей меньше, чем планировалось

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

В Краснодаре скорректировали бюджет на строительство сквера «Изумрудного» в пригороде. Сейчас там находится лесополоса, которую местные жители используют для пикников и выгула животных

Ранее Юга.ру писали, что в пригороде Краснодара собираются благоустроить зеленую зону в границах улиц 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейского Шоссе. Чиновники обещают высадить там кустарники, сделать пешеходные дорожки, детские площадки и велодорожку. В центральной части сквера планируют сделать площадь для массовых мероприятий.

Сейчас будущий сквер выглядит как неблагоустроенная лесополоса, которую местные жители используют для пикников и выгула собак. Централизованного сбора мусора там нет, но стоят таблички «не мусорить». Соблюдают это требование не все.

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30 марта в администрации города рассказали, что на создание новой рекреационной территории в Молодежном микрорайоне из краевого бюджета по инициативе губернатора Кубани направят 201,9 млн рублей (ранее было 217 млн рублей) — на 15 млн меньше, чем планировалось. Там уточнили, что проект уже получил заключение госэкспертизы. В ближайшее время определят подрядчика, который выполнит работы.

Предварительный проект сквера выглядит так:

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Площадь сквера, по данным администрации, составляет 44,5 тыс. кв. м.

Юга.ру спросили в пресс-службе мэрии, по какой причине была скорректирована стоимость работ. Ответ пока не пришел, как только он появится, новость будет обновлена.

Напомним, сквер в Молодежном микрорайоне получил название «Изумрудный» в начале 2022 года — такое решение было озвучено на заседании городской думы 24 февраля.

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Власти Краснодара собираются потратить на сквер «Изумрудный» на 15 млн рублей меньше, чем планировалось

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