В Краснодаре на благоустройство сквера в Молодежном микрорайоне выделили 217 млн рублей

Напомним, на прошлой неделе в мэрии сообщили, что в Краснодаре появятся три новых сквера в Прикубанском и Западном округах. Им дали названия и поставили на кадастровый учет для дальнейшего благоустройства.

В пресс-службе мэрии 1 марта сообщили, что на благоустройство сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне из краевого бюджета направят 217 млн рублей. В зеленой зоне высадят деревья и кустарники, установят детские и спортивные площадки.

Работы там начнут в ближайшее время. Проект выполнили специалисты Центра озеленения и благоустройства. Сейчас он проходит госэкспертизу. В сквере также сделают сеть освещения, площадку для дрессировки собак, пешеходные и велодорожки.

В центре сквера сделают площадь для мероприятий. Ширина центральной аллеи составит восемь метров. Также там будут парковочные места и санитарные модули.