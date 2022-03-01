В Краснодаре на благоустройство сквера в Молодежном микрорайоне выделили 217 млн рублей

Краснодарский край

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  • © изображение пресс-службы администрации Краснодара
    © изображение пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре начнут благоустраивать сквер «Изумрудный» в Молодежном районе

Напомним, на прошлой неделе в мэрии сообщили, что в Краснодаре появятся три новых сквера в Прикубанском и Западном округах. Им дали названия и поставили на кадастровый учет для дальнейшего благоустройства.

В пресс-службе мэрии 1 марта сообщили, что на благоустройство сквера «Изумрудного» в Молодежном микрорайоне из краевого бюджета направят 217 млн рублей. В зеленой зоне высадят деревья и кустарники, установят детские и спортивные площадки.

Работы там начнут в ближайшее время. Проект выполнили специалисты Центра озеленения и благоустройства. Сейчас он проходит госэкспертизу. В сквере также сделают сеть освещения, площадку для дрессировки собак, пешеходные и велодорожки.

В центре сквера сделают площадь для мероприятий. Ширина центральной аллеи составит восемь метров. Также там будут парковочные места и санитарные модули.

Благоустройство Краснодар Парки

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В Краснодаре на благоустройство сквера в Молодежном микрорайоне выделили 217 млн рублей
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