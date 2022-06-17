На Петербургском форуме обсудили развитие социальной инфраструктуры в Адыгее

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

В рамках ПМЭФ глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в обсуждении программы «Единой России» по развитию социальной инфраструктуры регионов

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня уже в 25 раз. 17 июня на площадке «Единой России» глава Адыгеи, секретарь регионального отделения партии Мурат Кумпилов рассказал о том, как в республике развивают социальную инфраструктуру.

В Адыгее действует ряд мер поддержки семей, материнства и детства, развития демографии. Общий объем расходов на социальную сферу в прошлом году составил 4,8 млрд рублей. Это больше чем на полмиллиарда превышает финансирование отрасли в предыдущем году.

За пять лет в республике построили 5 школ, 18 детских садов, 4 больницы, 4 поликлиники, 30 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), 4 сельских дома культуры и 14 ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов).

«Мы стремимся к тому, чтобы достичь конкретных результатов в улучшении социальной инфраструктуры региона. Для этого используем все возможности, которые предоставляет федеральный центр, «Единая Россия», — подчеркнул Кумпилов.

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