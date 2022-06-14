На участки для многодетных семей в Майкопе проведут воду и электричество до конца сентября
В восточной части Майкопа строят системы водо- и электроснабжения, предназначенные для обеспечения участков для многодетных семей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание в восточной части Майкопа. Вместе с сотрудниками республиканской администрации, представителями подрядчиков и мэром Майкопа Геннадием Митрофановым он ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на земельных участках, выделенных для многодетных семей.
Здесь строят системы водо- и электроснабжения. Завершить работы должны до конца сентября. Подрядная организация ООО «Монтаж» провела около 40% работ по водоснабжению. Подрядная организация ООО «Прогрессор» обеспечила монтаж системы электроснабжения на 60%.
В 2022 году на водо- и электроснабжение в восточной части Майкопа в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи выделено 210 млн рублей.
Всего в районе инфекционной больницы выделили 790 участков под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), 708 из них уже распределили. В очереди на предоставление участков сегодня стоит 25 семей, при этом всего на момент публикации остается 214 свободных участков, зарезервированных для этой цели. По поручению Мурата Кумпилова рассматривается возможность сформировать в восточной части Майкопа еще около 400 земельных участков. Всего с 2017 года в Майкопе предоставлено 1724 земельных участка.
Ранее за счет средств республиканского дорожного фонда здесь проложили дороги по некоторым улицам.
«Мы стремимся создавать необходимые условия для дальнейшего увеличения числа многодетных семей. У нас реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми, внедряются новые инструменты помощи, принятые в стране по решению Президента РФ Владимира Путина. Поэтому важно работать на перспективу», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В начале июня Юга.ру писали, что в Майкопе модернизируют 7,75 км водопроводных сетей. На 2022 год запланировали работы над проектно-сметной документацией и экспертизой, а на 2023 — непосредственно реконструкцию. Эти участки водопроводных сетей подают воду для 26,5 тыс. майкопчан — это почти 20% от общего числа горожан.