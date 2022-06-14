На участки для многодетных семей в Майкопе проведут воду и электричество до конца сентября

В восточной части Майкопа строят системы водо- и электроснабжения, предназначенные для обеспечения участков для многодетных семей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел выездное совещание в восточной части Майкопа. Вместе с сотрудниками республиканской администрации, представителями подрядчиков и мэром Майкопа Геннадием Митрофановым он ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры на земельных участках, выделенных для многодетных семей.

Здесь строят системы водо- и электроснабжения. Завершить работы должны до конца сентября. Подрядная организация ООО «Монтаж» провела около 40% работ по водоснабжению. Подрядная организация ООО «Прогрессор» обеспечила монтаж системы электроснабжения на 60%.

В 2022 году на водо- и электроснабжение в восточной части Майкопа в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи выделено 210 млн рублей.