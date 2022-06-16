В российских школах начнут учить безопасности в сети с помощью платформы «Цифровое доверие» от МегаФона

В рамках пилотного проекта во время летних каникул пройдут обучающие лекции в образовательном центре «Сириус». А с сентября курс по цифровой безопасности начнут вводить в общеобразовательных школах на уроках «Окружающего мира» для учеников 1-4 классов и классных часах у старших классов.

Интерактивная платформа «Цифровое доверие» поможет подготовить детей и подростков к возможным угрозам в сети и дать инструменты реагирования на них. Родители и педагоги благодаря ей научатся вовремя распознавать проблемы и находить общий язык с ребенком в сложной ситуации.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) МегаФон, Минпросвещения РФ и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого оператор запустит пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде.

Платформа «Цифровое доверие» содержит обучающие материалы для разной аудитории. Информацию, предназначенную для детей, преподносят в игровом формате, интерактивный модуль посвящен основам общения в интернете и защите персональных данных. Коммуникацию с подростками проводит ментор, объясняющий, как распознать и бороться с кибербуллингом, не стать жертвой хакеров, как противостоять фишингу и выявить ненадежный домен

«МегаФон — один из лидеров рынка цифровых услуг. Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков. В прошлом году мы вступили в Альянс по защите детей в цифровой среде, и я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением», — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Рекомендации по формированию контента платформы разработало российское общество «Знание», оно же привлекло своих экспертов для раскрытия темы кибербуллинга. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

«Сегодняшнее молодое поколение, начиная уже с младших школьников, буквально живет в цифровой среде. Знания в области цифровой грамотности и безопасности — одни из важнейших, и получать их должны уже самые юные пользователи гаджетов и цифровых сервисов. Совместно с партнерами проекта мы планируем охватить всю аудиторию школьников разных возрастов, а на ресурсах «Знания» материалы будут доступны всем желающим во всех уголках страны», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Отдельный блок для родителей и педагогов поможет лучше понять поведение детей в интернете — например, определить, что ребенок подвергается буллингу и помочь ему справиться с проблемой. Контент, созданный с участием психологов и экспертов в области кибербезопасности, научит взрослых построить доверительный диалог с ребенком.

Ранее Юга.ру писали о том, что МегаФон изучил цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет и выяснил, что дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры.