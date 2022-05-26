МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — со дня начала ЕГЭ

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях — любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц абонентам автоматически подключат новую опцию pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе предназначенными для подготовки к ЕГЭ, — это показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах превысил показатели сентября прошлого года на 102%, в апреле — на 80%. В мае эта тенденция сохраняется.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте — Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный — это объясняет высокую позицию в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика идут Самарская область, Чечня, Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская область и Ингушетия.