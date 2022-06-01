YouTube, TikTok и игры — что ищут дети в интернете? Рассказал МегаФон

МегаФон изучил цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры, — к таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав пользовательский опыт на новом тарифе «МегаФон Kids».

Средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день. Примерно столько же времени дети тратят на входящие звонки. Активнее всего они пользуются гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44% трафика. Второй по популярности вид активности — интернет-серфинг (19%), за ним следуют мессенджеры (13%) и соцсети (9%). А вот игры занимают только 7% от общего объема трафика.

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Чаще всего юные пользователи смотрят YouTube — 23% мобильного трафика. За ним следуют TikTok с 15% и Telegram с 9%. В пятерку самых популярных сервисов у детей также входят «ВКонтакте» (7%) и Google Market (6%).

В списке наиболее популярных игр — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи устройств на IOS также играли в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.

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Рейтинг популярности среди моделей гаджетов возглавляет смартфон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лидеров вошли также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвертом месте — iPhone 7. Всего в топ-10 — по три модели Xiaomi, Huawei и Apple iPhone.