Депутат Госдумы пожаловался на краснодарскую школу, из которой уволили учительницу. Юга.ру поговорили с родителями учеников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что получил жалобу от отца ребенка, после действий которого из краснодарской школы уволили учительницу

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в конце апреля 2022 года из краснодарской школы №92 уволилась учительница и классная руководительница Маручана Спартаковна. Это случилось после публикации аудиозаписи, которую сделал ее ученик. На записи учительница якобы пропагандировала перед детьми антивоенную повестку и высказывалась против специальной военной операции в Украине. Родители школьников тогда рассказали журналисту Юга.ру, что Маручана Спартаковна стала жертвой провокации. Запись, которую выложили в сеть, смонтировали таким образом (запись состоит из отрезков, записанных в разное время), чтобы очернить педагога. Все это было якобы сделано из-за конфликта между одним учеником и учительницей. На саму учительницу никаких жалоб от родителей (Юга.ру опросили родителей десяти школьников и школьниц) не было, наоборот — о ней отзывались только положительно. На самого мальчика родители других детей жаловались, что он постоянно срывал уроки. Также у него был конфликт с одноклассницей, которая получила серьезную травму. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Что было после увольнения. После случившегося Маручана Спартаковна уволилась по собственному желанию, чтобы не раздувать скандал. На следующий день ее ученики пришли в школу с плакатами и начали собирать подписи среди школьников в поддержку учительницы. Детям в итоге назначили временного классного руководителя — учителя физкультуры. Родители учеников с весны обращались в разные инстанции, чтобы прежнюю классную руководительницу восстановили в должности — реабилитировали. За это время класс покинули несколько учеников. Еще несколько родителей думают забрать своих детей из этого класса. Кто-то не хочет находиться в подвешенном состоянии, кто-то ушел из-за увольнения учительницы.

«Мы писали в прокуратуру, в другие органы, что информация о том, что она пропагандирует антивоенную повестку — это неправда, а ее слова вырваны из контекста. Везде нам приходили отписки, что она уволилась по собственному желанию, никто ее не заставлял. А информацию, которую мы им пишем, они «приняли к сведению». 3 июня мы писали заявление в департамент образования. 20 человек из класса просят вернуть учительницу. Это коллективное письмо, которое мы отнесли в департамент. Сегодня (14 июня) ответа пока не последовало», — рассказала мама ученика школы № 92 Ольга Сергеева*. По словам женщины, большинство родителей настаивает, чтобы Маручана Спартаковна сама пришла в школу и написала заявление о приеме на работу. «А мы вслед за этим напишем заявление в министерство образования, чтобы там проконтролировали, чтобы законодательство при этом не нарушалось. Ведь ее должность пока не занята. Но она боится это делать», — сказала Ольга Сергеева*.

Что происходит сейчас. 14 июня депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-аккаунте пост, в котором пожаловался на школу № 92. «Какая-то дикая история в Краснодаре. Пятиклассник из местной гимназии №92 пожаловался на учительницу, открыто выступавшую на уроках против проведения СВО и называвшую Георгиевские ленточки — «клеймом», которым «пометили бедных детей». Все сказанное подтверждено аудиозаписями», — написал депутат. Он также уточнил, что ему поступило обращение отца ребенка, который записывал слова учительницы. По его словам, мальчик подвергся «жесткому преследованию со стороны администрации образовательного учреждения». «Дошло до того, что мальчика вызвали на заседание Совета профилактики для постановки на внутришкольный учет; при том, что он учится на «пятерки», а родителей — еще вчера награждали благодарностями за примерное воспитание. Отец также пишет, что уволившаяся учительница продолжает приходить в школу, обещает восстановиться уже в новом году и директор ее всемерно поддерживает. Поддерживает Маручану Воронину и ряд родителей, которые даже составляют петиции в ее защиту», — продолжает депутат. В итоге депутат подытожил, что направил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и прокурору Сергею Табельскому обращение с просьбой разобраться в ситуации.

Что говорят родители и чиновники. После этой публикации Юга.ру обратились в департамент образования города с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сказали, что директора департамента Алексея Некрасова нет на рабочем месте. Его заместитель посоветовал обратиться в пресс-службу администрации города. На момент публикации редакция не располагает официальным ответом из мэрии.



Юга.ру связались с мамой мальчика , папа которого отправил депутату жалобу, но она отказалась общаться с журналистом. Женщина пообещала, что чуть позже с журналистом свяжется ее супруг, но никто так и не позвонил. Поэтому журналист Юга.ру снова поговорил с родителями остальных школьников, где Маручана Спартаковна была классной руководительницей.



«На все наши жалобы приходят отписки, а на все жалобы папы мальчика принимают меры реагирования. Он (отец мальчика) ведь пишет, что некая группка родителей выступает против них, а такого у нас нет. Никаких скандалов, никаких ссор после увольнения учительницы не было. Мальчик какое-то время не ходил в школу, а потом внезапно появился. Ну и увидел, что мы продолжаем общаться с Маручаной», — рассказывает Ольга Сергеева*.



Также родители школьников от имени Маручаны Спартаковны написали заявление в полицию Центрального округа о клевете. Но о движении дела ничего не известно. «6 июня заявление мы подали. Участковый принял заявление, но никого из нас не вызывали, я так понимаю, там будет отказной материал», — рассказывает Ольга Сергеева*.



А что директор. Журналист Юга.ру попробовал связаться с директором, но в школе никто не взял трубку. По словам родителей учеников, директор школы боится вмешиваться в конфликт, потому что понимает, что после ее решения «к ней применят какие-то меры сверху». «Формально в департаменте нам пишут, что решение по нашей учительнице принимает директор, но она боится. Понимаете, ведь мы директору тоже жалобы пишем, мол мы не хотим, чтобы наших детей снимали или записывали в школе без их ведома и выкладывали потом в социальные сети. А отец этого мальчика жалуется на Маручану Спартаковну. И получается, что директор меж двух огней находится. По поводу давления на мальчика, о котором пишет отец депутату, никакого давления нет. Может они воспринимают так полное игнорирование с нашей стороны. В конце мая мы с классом поехали на природу вместе с Маручаной Спартаковной, а его не взяли с собой. Весь класс поехал, а их не позвали. Скандалов не было. Дети ровно с ним себя ведут, все же знают, что он пишет, если что. Хотя мальчишки с ним снова прыгают и бегают. Ну и дети говорят, что у него в лексиконе появилось новое слово — «провокация», — рассказала Ольга Сергеева*. Материал будет дополнен, как только редакция получит официальный ответ из пресс-службы администрации Краснодара.