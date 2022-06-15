В мэрии Краснодара рассказали об ученике школы, на «притеснение» которого пожаловался депутат Госдумы

В краснодарской школе №92 продолжает развиваться ситуация с уволенной якобы за антивоенную позицию учительницей и записавшим её слова учеником

Ранее Юга.ру писали , что из Краснодарской школы № 92 сначала уволилась классная руководительница Маручана Спартаковна. Это случилось после публикации аудиозаписи, на которой слышно, что она рассказывает детям о своем видении ситуации в Украине. Запись сделал ее ученик, родителей других детей объяснили, что запись смонтирована.

14 июня на притеснения ученика, который записывал слова учительницы, пожаловался депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Он попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и краевую прокуратуру разобраться, почему ребёнка, который записывал слова учительницы и учеников без их ведома, теперь притесняют в самой школе. По словам депутата, ученика поставили на внутришкольный учет «при том, что он учится на «пятерки», а родителей — еще вчера награждали благодарностями за примерное воспитание». Подробнее об этом можно прочитать здесь .

После поста депутата Юга.ру обратились с запросом в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы там прокомментировали ситуацию с жалобой Александра Хинштейна на краснодарскую гимназию №92. 15 июня в распоряжении сайта Юга.ру появился официальный ответ пресс-службы мэрии.

Что касается ученика. В городской администрации объяснили, что мальчика вызвали на заседание совета профилактики для постановки на внутришкольный учет после конфликта с одноклассницей.

«В администрацию гимназии № 92 поступило заявление от матери ученицы 5 класса «Сириус» с требованием разобраться в ситуации по факту нанесения телесных повреждений ее дочери одноклассником, в результате чего ученица получила ушиб левой голени. Матерью девочки было написано заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации», — говорится в сообщении администрации.

Заседание совета планировали провести еще в конце апреля (перед тем, как в сети появилась аудиозапись, записанная ребёнком), однако родители ученика на связь так и не вышли.

«При попытке посещения ребёнка и родителей дома сотрудником ОПДН, социальным педагогом и классным руководителем родители дверь не открыли. В связи с этим заседание Совета профилактики было перенесено на середину мая, на которое отец пятиклассника не явился», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.