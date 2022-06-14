На курорте «Роза Хутор» открыли высокогорный фудкорт с кухнями мира

На курорте «Роза Хутор» открыли трехэтажный фудкорт с 10-метровыми панорамными окнами. Food Street расположен на высоте более тысячи метров над уровнем моря в окружении горных вершин.

Три секции и бар представляют разные гастрономические направления: тут можно найти паназиатские блюда, куриные лакомства, бургеры, устриц и морских ежей.

Гостям предлагают устроиться на веранде в мягких креслах-грушах, насладиться музыкой и гирляндами или посмотреть кино на большом экране под открытым небом. Любители активных развлечений могут бесплатно сразиться в настольном футболе, X-box, детских игровых автоматах или «Мафии», повеселиться на зажигательных вечеринках и квартирниках.