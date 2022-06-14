На курорте «Роза Хутор» открыли высокогорный фудкорт с кухнями мира
Трехэтажный фудкорт с панорамными окнами открыли в горах Сочи
На курорте «Роза Хутор» открыли трехэтажный фудкорт с 10-метровыми панорамными окнами. Food Street расположен на высоте более тысячи метров над уровнем моря в окружении горных вершин.
Три секции и бар представляют разные гастрономические направления: тут можно найти паназиатские блюда, куриные лакомства, бургеры, устриц и морских ежей.
Гостям предлагают устроиться на веранде в мягких креслах-грушах, насладиться музыкой и гирляндами или посмотреть кино на большом экране под открытым небом. Любители активных развлечений могут бесплатно сразиться в настольном футболе, X-box, детских игровых автоматах или «Мафии», повеселиться на зажигательных вечеринках и квартирниках.
Кроме того, в Food Street устраивают бесплатные мастер-классы. Афишу публикуют на сайте и в социальных сетях фудкорта.
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«Каждый день гостей центра ждут творческие и кулинарные мастер-классы. В программе — занятия по скрапбукингу, изготовлению свечей, плетению ловца снов и многие другие», — рассказала арт-директор Food Street Евангелина Пономарева.
Напомним, на «Розе Хутор» с началом лета открыли купальный сезон. Ранее Юга.ру рассказывали, как и зачем добираться в парк водопадов «Менделиха» на курорте.