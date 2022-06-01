На пляже курорта «Роза Хутор» стартовал купальный сезон

Краснодарский край

Распечатать

  • Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На пляже курорта «Роза Хутор» в Имеретинке открыли купальный сезон. Добраться из горного кластера к морю можно на специальном трансфере

Оборудованный пляж курорта расположен в Имеретинской долине всего в получасе езды от горного кластера. Желающих отдохнуть на черноморском побережье из «Роза Хутор» и обратно ежедневно доставляют комфортабельные шаттлы.

  • Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На пляже есть лежаки, зонты, отдельные шатры-бунгало, полотенца и удобные раздевалки. Для детей работает анимация и детская площадка, а для любителей прыжков в воду устроили специальный понтон.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Читайте также:

На пляже «Роза Хутор» можно заняться сап-, виндсерфингом и дайвингом. Все необходимое оборудование можно взять в аренду в пункте проката. Погрузиться в подводный мир Черного моря и увидеть искусственный риф с рыбками, крабами и волноломом помогут опытные инструкторы дайвинг-центра DivingVsochi.ru. Гости могут совершить разовое погружение или пройти обучающие курсы с сертификатами международного образца PADI/CMAS.

  • Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Читайте также:

Пляж курорта «Роза Хутор» в течение нескольких лет являлся обладателем международной эконаграды «Голубой флаг», подтверждающей соответствие высоким стандартам безопасности и экологического просвещения. Она свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан.

Курорты и туризм Пляжи Развлечения Роза Хутор Сочи Черное море

Новости

Вечером 1 июня в Краснодаре произошло две аварии на электросетях. Отключились почти 30 подстанций
Бывшего замминистра сельского хозяйства Кубани посадили на 12 лет за взятки
Громко и близко. В Краснодаре проведут заключительный книжный семинар в поддержку людей с аутизмом
В Анапе до конца лета запретили ходить в лес. Узнали, закроют ли «Утриш» для туристов
В Анапе на пляже умерла женщина
В Сочи открыли памятник доктору Лизе. Она погибла в авиакатастрофе Ту-154 в 2016 году

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Вчера, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Вчера, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Вчера, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте