На пляже курорта «Роза Хутор» стартовал купальный сезон

На пляже курорта «Роза Хутор» в Имеретинке открыли купальный сезон. Добраться из горного кластера к морю можно на специальном трансфере

Оборудованный пляж курорта расположен в Имеретинской долине всего в получасе езды от горного кластера. Желающих отдохнуть на черноморском побережье из «Роза Хутор» и обратно ежедневно доставляют комфортабельные шаттлы.

Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На пляже есть лежаки, зонты, отдельные шатры-бунгало, полотенца и удобные раздевалки. Для детей работает анимация и детская площадка, а для любителей прыжков в воду устроили специальный понтон.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На пляже «Роза Хутор» можно заняться сап-, виндсерфингом и дайвингом. Все необходимое оборудование можно взять в аренду в пункте проката. Погрузиться в подводный мир Черного моря и увидеть искусственный риф с рыбками, крабами и волноломом помогут опытные инструкторы дайвинг-центра DivingVsochi.ru. Гости могут совершить разовое погружение или пройти обучающие курсы с сертификатами международного образца PADI/CMAS.

Черноморский пляж курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»