На «Роза Хутор» открылся парк водопадов «Менделиха». Рассказываем, как и зачем туда добираться

На курорте «Роза Хутор» открыли для туристов одну из самых популярных достопримечательностей — природный парк водопадов «Менделиха»

Природный парк водопадов «Менделиха» расположен на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Маршрут стартует с нижней станции канатной дороги «Эдельвейс» (1 тыс. 470 метров над уровнем моря) и по проложенным тропам ведет к основанию водопадов. Полюбоваться ими можно со специально оборудованных смотровых площадок с перилами. Прогулка по парку и осмотр всех водопадов занимают около 4,5 часов и 4 км пути.

Смотровая площадка у водопада «Золотой». Курорт «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Всего в парке 7 водопадов, и он условно поделен на три маршрута — малое, среднее и большое кольцо. Сейчас туристы могут пройти по среднему и большому кольцу и увидеть шесть водопадов, в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи — «Золотой». Его высота достигает 77 метров .

Водопад «Золотой» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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В пресс-службе курорта отметили, что вскоре для посещения откроют и малое кольцо водопадов. Как только его благоустроят, отдыхающие смогут увидеть все семь водопадов — «ожидается, что после снежной зимы, они будут необыкновенно полноводными и впечатляющими».

Парк водопадов «Менделиха» назван в честь реки, протекающей по ущелью, а река — в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. После ухода с военной службы, в 1872 году, Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам Мендель стал местным сельским старостой. Названия водопадов парка — «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло», «Золотой» — также связаны с историей этой семьи.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как добраться до парка водопадов «Менделиха»?

Чтобы попасть в парк, нужно подняться на канатке до станции «Роза Пик» (высота 2320 метров), и спуститься на другую, южную сторону горы, куда ведет открытая кресельная канатка «Эдельвейс». Этот подъемник, как и посещение парка, входит в билет на канатные дороги. Еще один вариант — дойти пешком по специальной маркированной тропе через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса. Этот маршрут назвается «Путь к водопадам». Протяженность прогулки — 7 км, продолжительность — около 3 часов с перепадом высот в 848 метров.