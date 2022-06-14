Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше

В День блогера видеосервис Wink запустил акцию для авторов: они будут получать весь доход от рекламы

Спецпредложение стартует в День блогера, 14 июня, и продлится до 31 декабря.

Видеосервис Wink запустил акцию в поддержку российских видеоблогеров. Авторы контента два месяца после публикации будут получать весь доход от рекламы.

«Видеоблоги — важная часть информационного пространства, окружающего человека, и одновременно популярная бизнес-модель, которая сформировала целый рыночный сегмент. Зарубежные видеохостинги ограничили монетизацию блогов и вместе с тем отрезали пользователей от интересного контента. Мы хотим поддержать российских предпринимателей, авторов полезных и развлекательных блогов», — объяснил руководитель отдела закупки нелинейного контента «Ростелекома» Вячеслав Попов.

Узнать подробные условия акции и требования к контенту в Wink можно на сайте.

Инициативу поддержал партнер сервиса, агентство Media Capital — это провайдер авторского контента для Wink, который помогает блогерам зарабатывать на своем творчестве.

Пользователям видеосервиса Wink доступна коллекция фильмов, сериалов и документального кино, а также уникальный контент от популярных российских видеоблогеров. Сегодня свои блоги на платформе ведут более 400 авторов. Топ-5 каналов за два года собрал более 25 млн просмотров — это 4,5 млн часов. В топ входят «Трум Трум» и Funny Games TV. Напомним, за 2021 год Wink показал 1,2 млрд часов контента.