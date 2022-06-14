В Краснодаре осудили бывшего следователя СК, который требовал взятку на десятки миллионов рублей
Суд в Краснодаре вынес приговор двум бывшим сотрудникам краевого СК — следователю и его помощнику. Обоих признали виновными во взяточничестве
14 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Прикубанский районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве, по которому проходили бывший старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Джамбаев И.К. и его помощник Боташев А.И.
В суде установлено, что в 2019 году Джамбаев вел дело местного жителя, которого подозревали в экономическом преступлении. Следователь договорился с подозреваемым и забрал себе часть изъятых по этому делу денег (86 тыс. 500 евро и 3 млн рублей). За эти деньги следователь должен был изменить меру пресечения другой обвиняемой, которая тоже проходила по делу об экономическом преступлении, на домашний арест.
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У самого фигуранта он потребовал 23 млн рублей. За это следователь не должен был накладывать арест на имущество подозреваемого и не привлекать к уголовной ответственности его отца и самого мужчину по другим преступлениям (не уточняется, о каких именно преступлениях идет речь).
Посредником при передаче денег был его помощник Боташев. 30 мая 2019 года Боташев приехал за деньгами к родственникам обвиняемого. При передаче денег его задержали. Позже задержали и самого следователя.
В итоге суд оштрафовал Джамбаева на 47 млн рублей. Также ему назначили девять лет колонии строгого режима. Его помощник получил штраф на 23 млн рублей и семь лет колонии строгого режима.
Ранее Юга.ру писали, что экс-заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу приговорили к 12 годам тюрьмы и крупному штрафу за взяточничество.