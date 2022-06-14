В Краснодаре осудили бывшего следователя СК, который требовал взятку на десятки миллионов рублей

14 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Прикубанский районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве, по которому проходили бывший старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Джамбаев И.К. и его помощник Боташев А.И.

В суде установлено, что в 2019 году Джамбаев вел дело местного жителя, которого подозревали в экономическом преступлении. Следователь договорился с подозреваемым и забрал себе часть изъятых по этому делу денег (86 тыс. 500 евро и 3 млн рублей). За эти деньги следователь должен был изменить меру пресечения другой обвиняемой, которая тоже проходила по делу об экономическом преступлении, на домашний арест.