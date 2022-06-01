Бывшего замминистра сельского хозяйства Кубани посадили на 12 лет за взятки

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2017 года Ким Тертица (тогда он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства края) получил от председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива взятку в размере 500 тыс. рублей. Всего сумма «благодарности» должна была составить 3 млн рублей. За эти деньги чиновник вместе со знакомым (его уже осудили) помог кооперативу победить в конкурсе на получение гранта на развитие. Но позже контрольно-счетная палата края обнаружила недостоверные сведения в документах кооператива и обязала вернуть часть гранта. Председатель кооператива отказался передавать оставшуюся часть взятки в 2,5 млн рублей.

По аналогичной схеме в ноябре 2017 года Тертица получил еще одну взятку в 3 млн рублей, как часть от ранее оговоренной суммы в 7 млн, также за предоставление гранта. Как и в первый раз, всю сумму он не получил. Причины остались неизвестны.

В апреле 2019 года Тертица с сообщником предложили председателю еще одного кооператива получить грант на 40 млн рублей, а за содействие просили 4 млн рублей. Председатель согласился, но затем обратился с заявлением в правоохранительные органы. Тертицу задержали сразу после получения взятки.

Во время судебного заседания подсудимый виновным себя не признал, заявив, что его оговорил бывший подчиненный. Согласно приговору Ленинского районного суда Краснодара, чиновник получил 12 лет исправительной колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф в 15 миллионов рублей в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.