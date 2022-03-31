Экоцентр «Собиратор» в Краснодаре вошел в «Список бережных инициатив — 2021»
Жители России проголосовали за экологические и социальные проекты, которые реализовали в 2021 году. Среди них есть краснодарские и ростовские инициативы
5-16 января проект «Теперь так», который помогает людям и бизнесу в стремлении к бережному потреблению, проводил опрос жителей России. Они предлагали внести в «Список бережных инициатив» экологические и социальные проекты, запомнившиеся людям в 2021 году.
1 марта список из 224 пунктов опубликовали опубликовали. Все инициативы соответствуют одной или нескольким целям устойчивого развития. 16 проектов организовали в Южном федеральном округе — среди них краснодарские, ростовские, ставропольские и крымские.
Их разработали в ООН в 2015 году. На 17 взаимосвязанных целей ориентируются правительство, гражданское общество и бизнесы, чтобы справиться с мировыми вызовами и обеспечить достойную жизнь всему населению планеты. Вот они:
- ликвидация нищеты;
- ликвидация голода;
- хорошее здоровье и благополучие;
- хорошее образование;
- гендерное равенство;
- чистая вода и санитария;
- недорогостоящая и чистая энергия;
- достойная работа и экономический рост;
- индустриализация, инновации и инфраструктура;
- уменьшение неравенства;
- устойчивые города и населенные пункты;
- ответственное потребление и производство;
- борьба с изменением климата;
- сохранение морских экосистем;
- сохранение экосистем суши;
- мир, правосудие и эффективные институты;
- партнерство в интересах устойчивого развития.
Попасть в список могли проекты любого масштаба, бюджета и публичности, которые инициировали коммерческие компании, гражданские организации, отдельные люди, СМИ, вузы, культурные учреждения, госструктуры.
К примеру, туда внесли открытие трех региональных экоцентров «Собиратора» — в Краснодаре, Перми и Воронеже. Краснодарский «Собиратор» появился в мае, до конца года 6 тыс. 855 его посетителей сдали 27,9 тонны вторсырья.
Еще в списке оказался Международный день чистоты, который движение «Сделаем!» проводит во многих городах России, включая Краснодар. Его отмечают 17 сентября.
«Ноль отходов», или Как жить без мусора:
Также голосующие отметили сбор пластика в краснодарских школах «Пластиковые гонки» — школьники из пяти заведений сдали на переработку тонну пэт-бутылок. Акцию организовало экодвижение «Зеленый край». Производитель упаковки SFT Group привлек детей и молодежь к сбору макулатуры «Бумажный бум» в Краснодаре, Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске.
В Ростове отличились проект в защиту первоцветов Ростовского заповедника, научно-практическая конференция школьников «Живой природе — живое участие», Фестиваль экологии и урбанистики, запуск пяти ветряных электростанций. В Крыму учителя биологии рассказывали детям, как сажать растения и ухаживать за ними в проекте «Знание в дело. Биология».
«Цель списка — увидеть, что, по мнению внимательной аудитории, было сделано в 2021 году для достижения целей устойчивого развития. Помимо этого, список полезен для тех, кто хотел бы принять участие в социальной или экологической деятельности на личном или корпоративном уровне — поддержка таких проектов сегодня важна как никогда прежде», — рассказали в пресс-службе «Теперь так».
Познакомиться со всем списком и аналитикой можно на сайте.