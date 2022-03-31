Экоцентр «Собиратор» в Краснодаре вошел в «Список бережных инициатив — 2021»

Жители России проголосовали за экологические и социальные проекты, которые реализовали в 2021 году. Среди них есть краснодарские и ростовские инициативы

5-16 января проект «Теперь так», который помогает людям и бизнесу в стремлении к бережному потреблению, проводил опрос жителей России. Они предлагали внести в «Список бережных инициатив» экологические и социальные проекты, запомнившиеся людям в 2021 году. 1 марта список из 224 пунктов опубликовали опубликовали. Все инициативы соответствуют одной или нескольким целям устойчивого развития. 16 проектов организовали в Южном федеральном округе — среди них краснодарские, ростовские, ставропольские и крымские.

Подробнее о целях устойчивого развития. Их разработали в ООН в 2015 году. На 17 взаимосвязанных целей ориентируются правительство, гражданское общество и бизнесы, чтобы справиться с мировыми вызовами и обеспечить достойную жизнь всему населению планеты. Вот они: ликвидация нищеты;

ликвидация голода;

хорошее здоровье и благополучие;

хорошее образование;

гендерное равенство;

чистая вода и санитария;

недорогостоящая и чистая энергия;

достойная работа и экономический рост;

индустриализация, инновации и инфраструктура;

уменьшение неравенства;

устойчивые города и населенные пункты;

ответственное потребление и производство;

борьба с изменением климата;

сохранение морских экосистем;

сохранение экосистем суши;

мир, правосудие и эффективные институты;

партнерство в интересах устойчивого развития.

Попасть в список могли проекты любого масштаба, бюджета и публичности, которые инициировали коммерческие компании, гражданские организации, отдельные люди, СМИ, вузы, культурные учреждения, госструктуры. К примеру, туда внесли открытие трех региональных экоцентров «Собиратора» — в Краснодаре, Перми и Воронеже. Краснодарский «Собиратор» появился в мае, до конца года 6 тыс. 855 его посетителей сдали 27,9 тонны вторсырья. Еще в списке оказался Международный день чистоты, который движение «Сделаем!» проводит во многих городах России, включая Краснодар. Его отмечают 17 сентября.