Экоцентр «Собиратор» в Краснодаре вошел в «Список бережных инициатив — 2021»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители России проголосовали за экологические и социальные проекты, которые реализовали в 2021 году. Среди них есть краснодарские и ростовские инициативы

5-16 января проект «Теперь так», который помогает людям и бизнесу в стремлении к бережному потреблению, проводил опрос жителей России. Они предлагали внести в «Список бережных инициатив» экологические и социальные проекты, запомнившиеся людям в 2021 году.

1 марта список из 224 пунктов опубликовали опубликовали. Все инициативы соответствуют одной или нескольким целям устойчивого развития. 16 проектов организовали в Южном федеральном округе — среди них краснодарские, ростовские, ставропольские и крымские.

Подробнее о целях устойчивого развития.

Их разработали в ООН в 2015 году. На 17 взаимосвязанных целей ориентируются правительство, гражданское общество и бизнесы, чтобы справиться с мировыми вызовами и обеспечить достойную жизнь всему населению планеты. Вот они:

  • ликвидация нищеты;
  • ликвидация голода;
  • хорошее здоровье и благополучие;
  • хорошее образование;
  • гендерное равенство;
  • чистая вода и санитария;
  • недорогостоящая и чистая энергия;
  • достойная работа и экономический рост;
  • индустриализация, инновации и инфраструктура;
  • уменьшение неравенства;
  • устойчивые города и населенные пункты;
  • ответственное потребление и производство;
  • борьба с изменением климата;
  • сохранение морских экосистем;
  • сохранение экосистем суши;
  • мир, правосудие и эффективные институты;
  • партнерство в интересах устойчивого развития.

Попасть в список могли проекты любого масштаба, бюджета и публичности, которые инициировали коммерческие компании, гражданские организации, отдельные люди, СМИ, вузы, культурные учреждения, госструктуры. 

К примеру, туда внесли открытие трех региональных экоцентров «Собиратора» — в Краснодаре, Перми и Воронеже. Краснодарский «Собиратор» появился в мае, до конца года 6 тыс. 855 его посетителей сдали 27,9 тонны вторсырья. 

Еще в списке оказался Международный день чистоты, который движение «Сделаем!» проводит во многих городах России, включая Краснодар. Его отмечают 17 сентября.

«Ноль отходов», или Как жить без мусора:

Также голосующие отметили сбор пластика в краснодарских школах «Пластиковые гонки» — школьники из пяти заведений сдали на переработку тонну пэт-бутылок. Акцию организовало экодвижение «Зеленый край». Производитель упаковки SFT Group привлек детей и молодежь к сбору макулатуры «Бумажный бум» в Краснодаре, Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске. 

В Ростове отличились проект в защиту первоцветов Ростовского заповедника, научно-практическая конференция школьников «Живой природе — живое участие», Фестиваль экологии и урбанистики, запуск пяти ветряных электростанций. В Крыму учителя биологии рассказывали детям, как сажать растения и ухаживать за ними в проекте «Знание в дело. Биология».

«Цель списка — увидеть, что, по мнению внимательной аудитории, было сделано в 2021 году для достижения целей устойчивого развития. Помимо этого, список полезен для тех, кто хотел бы принять участие в социальной или экологической деятельности на личном или корпоративном уровне — поддержка таких проектов сегодня важна как никогда прежде», — рассказали в пресс-службе «Теперь так».   

Познакомиться со всем списком и аналитикой можно на сайте.

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