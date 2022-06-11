В Северском районе около рухнувшего моста размыло временную переправу

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23

Вечером 10 июня в Северском районе из-за осадков поднялся уровень воды в реке Иль. Из-за этого там размыло временную автомобильную переправу около поселка Ильского

Напомним, 28 апреля на выезде из поселка Ильский в Северском районе рухнул автомобильный мост через реку Иль. Местные жители говорят, что это случилось из-за грузовиков, которые везли щебень к Федоровскому гидроузлу (ранее там разрушилась плотина через реку Кубань). Около рухнувшего моста сделали временную автомобильную переправу.

Гидроузел всех проблем:

Поздно вечером 10 июня временную переправу размыло течением. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что насыпь, которая связывает Ильский и станицу Дербентскую, восстановили. На месте работала тяжелая техника, которая расширяла русло реки.

Там напомнили, что к Дербентской ведет альтернативный путь — объездная проселочная дорога через СНТ «Ведруссия».

Ранее Юга.ру писали, что до разрушения моста в Северском районе дорожники перекрыли аварийный мост в Абинском районе через реку Аушедз. По нему тотоже возили щебень к Федеровскому гидроузлу.

Северский район

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В Северском районе около рухнувшего моста размыло временную переправу
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