Разрушенный мост через реку Иль в Северском районе собираются восстановить в декабре 2022 года
Мост между поселком Ильским и станицей Дербентской в Северском районе рухнул в конце апреля. Местные говорят, что по нему ездили многотонники к рухнувшему Федоровскому гидроузлу
С чего все начиналось. 28 апреля на выезде из поселка Ильский в Северском районе обрушился мост через реку Иль (это не единственная дорога, есть объездная дорога через СНТ «Ведруссия»). Тогда местные власти отчитались, что оборудовали временные переправы для людей и машин. По данным оперативного штаба, мост рухнул после того, как по нему проехал грузовик.
В мае в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о планах по восстановлению этого моста. Приступить к работам собирались «в течение нескольких месяцев».
Это не единственный пострадавший мост. До разрушения моста в Северском районе дорожники перекрыли аварийный мост в Абинском районе через реку Аушедз. Местные жители говорят, что эти два моста пострадали из-за многотонников, которые возили камень (с карьеров в Северском районе) к рухнувшей 22 апреля плотине Федоровского гидроузла для отсыпки временной дамбы (позже ее размыло течением).
После перекрытия моста в Абинском районе жители станицы Федоровской начали сами искать инвестора для восстановления переправы, ведь дорога в Краснодар для них стала длиннее в четыре раза. Подробнее о том, как живут люди в станице Федоровской, читайте в нашем материале.
Что теперь. 6 июня депутат ЗСК, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленок сообщил в своем аккаунте во «ВКонтакте», что в середине июня начнутся «проектные и изыскательские работы» на месте рухнувшего моста.
«А завершить работы планируется уже в декабре этого года. Это решение официально подтверждено письмом Минтранса», — написал Орленко.