Разрушенный мост через реку Иль в Северском районе собираются восстановить в декабре 2022 года

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23

Мост между поселком Ильским и станицей Дербентской в Северском районе рухнул в конце апреля. Местные говорят, что по нему ездили многотонники к рухнувшему Федоровскому гидроузлу

С чего все начиналось. 28 апреля на выезде из поселка Ильский в Северском районе обрушился мост через реку Иль (это не единственная дорога, есть объездная дорога через СНТ «Ведруссия»). Тогда местные власти отчитались, что оборудовали временные переправы для людей и машин. По данным оперативного штаба, мост рухнул после того, как по нему проехал грузовик.

В мае в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о планах по восстановлению этого моста. Приступить к работам собирались «в течение нескольких месяцев».

Читайте также:

Это не единственный пострадавший мост. До разрушения моста в Северском районе дорожники перекрыли аварийный мост в Абинском районе через реку Аушедз. Местные жители говорят, что эти два моста пострадали из-за многотонников, которые возили камень (с карьеров в Северском районе) к рухнувшей 22 апреля плотине Федоровского гидроузла для отсыпки временной дамбы (позже ее размыло течением).

После перекрытия моста в Абинском районе жители станицы Федоровской начали сами искать инвестора для восстановления переправы, ведь дорога в Краснодар для них стала длиннее в четыре раза. Подробнее о том, как живут люди в станице Федоровской, читайте в нашем материале.

Что теперь. 6 июня депутат ЗСК, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленок сообщил в своем аккаунте во «ВКонтакте», что в середине июня начнутся «проектные и изыскательские работы» на месте рухнувшего моста.
 
«А завершить работы планируется уже в декабре этого года. Это решение официально подтверждено письмом Минтранса», — написал Орленко. 

Абинский район Северский район Строительство

Новости

В Краснодаре чиновники нашли 10 участков, где можно будет позагорать у воды. Но купаться там по-прежнему опасно
В Крымском районе двух полицейских будут судить за избиение задержанного
Из Сочи запустят авиарейсы в Иорданию
Росприроднадзор сообщил о разливе нефтепродуктов под Новороссийском
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Разрушенный мост через реку Иль в Северском районе собираются восстановить в декабре 2022 года

Лента новостей

«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Сегодня, 13:21
«Несколько палаточек, пустой рынок и непонятно кому поющая девочка на сцене»
Рассказываем, что происходит на первой круглосуточной ярмарке Краснодара
Принцесса на коляске
Вчера, 12:12
Принцесса на коляске
Как в Анапе живут подросток с ДЦП и ее приемная мама
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Сегодня, 13:11
В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию
Рассказываем, когда и на каких улицах

Реклама на сайте