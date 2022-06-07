Разрушенный мост через реку Иль в Северском районе собираются восстановить в декабре 2022 года

Мост между поселком Ильским и станицей Дербентской в Северском районе рухнул в конце апреля. Местные говорят, что по нему ездили многотонники к рухнувшему Федоровскому гидроузлу

С чего все начиналось. 28 апреля на выезде из поселка Ильский в Северском районе обрушился мост через реку Иль (это не единственная дорога, есть объездная дорога через СНТ «Ведруссия»). Тогда местные власти отчитались, что оборудовали временные переправы для людей и машин. По данным оперативного штаба, мост рухнул после того, как по нему проехал грузовик.

В мае в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о планах по восстановлению этого моста. Приступить к работам собирались «в течение нескольких месяцев».