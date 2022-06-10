Реконструкцию старинного дом купца Котлярова не начали в срок. В мэрии Краснодара объяснили, почему

Краснодарский край

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  • Дом купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дом купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Проект реконструкции объекта культурного наследия на Коммунаров, 108 в Краснодаре должны были закончить в 2021 год. Сейчас он ещё не готов

Напомним, в 2019 году дом купца Котлярова, построенный в конце XIX века на улице Коммунаров, 108, начали сносить. Дом находился в списке зданий, признанных ветхими или аварийными. Когда об этом узнали общественники, они нашли внутри здания потолки со старинной лепниной и художественной росписью, после чего потребовали признать здание объектом культурного наследия. В конце июня 2019 года дом внесли в список выявленных объектов культурного наследия. В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия тогда сообщили, что здание находится в муниципальной собственности.

  • В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    В доме купца Котлярова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2020 году «Коммерсантъ» писал, что мэрия Краснодара (как третье лицо) и муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» (как заявитель) обратились в 15-й апелляционный арбитражный суд с требованием снять запрет на снос особняка XIX века. Дом в итоге сохранил свой охранный статус. В мэрии города объяснили, что иск администрации в Арбитражный суд был нужен для того, чтобы получить официальное подтверждение невозможности сноса дома купца Котлярова.

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Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов летом 2020 говорил, что сохранение дома и его дальнейшая реставрация — «достаточно дорогостоящая процедура», но «эту работу необходимо поэтапно выполнять». Планировалось, что проект реставрации будет готов в 2021 году. После этого должны были приступить к восстановлению дома.

В 2021 году оказалось, что из-за сложностей с землей власти не смогли приступить к реставрации дома Котлярова. Сначала участок нужно было разделить, затем образовать новый, а сам объект — исключить из реестра аварийных многоквартирных домов. Дом решили законсервировать.

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В июне 2022 года сайт 93.RU написал, что никаких работ по сохранению памятника сделано не было. Поэтому управление государственной охраны объектов культурного наследия края подало в суд, чтобы принудить чиновников выполнить обязательства по этому дому.

В администрации журналистке сообщили, что до мая 2022 года особняк находился в перечне домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Его исключили из этого перечня только в конце прошлого месяца. Сейчас идет подготовка к проектированию, чтобы отреставрировать объект культурного наследия. Непосредственно само проектирование обещают начать в этом году.

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Реконструкцию старинного дом купца Котлярова не начали в срок. В мэрии Краснодара объяснили, почему
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