С бывшего главы управления строительства Кубани хотят взыскать 3 млрд рублей

Иск в отношении бывшего главы управления строительства Кубани Георгия Ляха подал конкурсный управляющий ООО СК «Кубань» Алексей Тапеха. Он просит привлечь Ляха к субсидиарной ответственности в 3 млрд рублей, сообщил «РБК Краснодар»

Причиной иска стало банкротство строительной компании «Кубань». Тапеха считает, что это произошло из-за действий экс-главы управления строительства. Согласно иску, в 2016 году госструктура заключила контракт с компанией на строительство двух перинатальных центров в Сочи на сумму более 2 млрд рублей. Затем управление стало вносить корректировки в документацию и в итоге отказалось в одностороннем порядке от контракта.

Теперь Тапеха просит суд признать незаконным прекращение контракта со стороны управления. Он хочет привлечь к ответственности Ляха, так как считает, что именно глава принимал все решения. Из-за отказа от контракта компания лишилась доходов и обанкротилась.

Юга.ру писали, что построить перинатальный центр в Сочи должны были в 2016 году, но завершили работы только в 2018. Достраивала объект НАО «Оргтехстрой». В 2017 году организация стала единственным участником конкурса по выбору подрядчика.

Кроме того, с перинатальным центром связано несколько уголовных дел. В 2017 году вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко допрашивали по делу о хищении 200 млн рублей, которые выделялись на строительство роддома. А затем фигурантом другого уголовного дела стал замглавы главного управления строительства Краснодарского края Андрея Хромых. По данным следствия, чиновник незаконно подписал два фиктивных акта о приеме работ от компании. Ущерб от этих действий оценили более чем в 40 млн рублей. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.