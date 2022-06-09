Какие мероприятия проведут в центре Краснодара в День России. Полная программа праздника

В Краснодаре в День России, 12 июня, запланированы выступления Стаса Пьехи, ST и DJ Sidorkov и другие специальные мероприятия

С 7:00 до 9:00 на Главной городской площади (ранее — Театральная) все желающие под руководством флориста-дизайнера Ивана Базина смогут участвовать в создании триколора из 50 тыс. бутонов живых роз.

В 10:00 здесь же торжественно поднимут государственный флаг под звуки гимна России в исполнении русского вокально-хореографического ансамбля «Родник».

В 14:00 у ТРК «OZ Молл» стартует автопробег с элементами государственной символики.

Вечером с 17:00 на Главной городской площади будут работать выставки национально-культурных объединений, а также спортивные и молодежные тематические площадки.

А в 19:00 начнется концерт с участием Стаса Пьехи, ST и DJ Sidorkov. Завершится праздник в 22:00 салютом.

Кроме того, с 20:30 до 23:00 в парке «Городской сад» на улице Постовой, 34 до 12 июня включительно колесо обозрения подсвечивают цветами триколора.

Как писали Юга.ру, перед Днём России в Краснодаре пройдет несколько спортивных мероприятий: товарищеские матчи, открытые тренировки, эстафеты, первенство по гребному слалому, турнир по всестилевому каратэ, соревнования по баскетболу.