КТТУ приобрело пять подержанных трамваев

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о закупке за 6,18 млн рублей пяти трамваев с пробегом по Таганрогу

Пять трамваев вскоре пополнят парк краснодарского электротранспорта. Однако называть эти транспортные средства «новыми» будет не совсем корректно, поскольку все они — со значительным пробегом.

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление разместило на портале ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок) сведения о закупке пяти пассажирских трамвайных вагонов у индивидуального предпринимателя Алексея Гальченко. Предпринимателю выплатили 6,18 млн рублей за трамваи, которые он ранее выкупил у Таганрогского трамвайно-троллейбусного управления.

Вагоны серии 71-623 были произведены Усть-Катавским вагоностроительным заводом в 2012 и 2013 годах и сняты с маршрутов в Таганроге в феврале 2022-го. Износ этих вагонов, по оценкам экспертов, составляет от 40 до 59%. Согласно данным портала «Транспорт в России», «пять вагонов обошлись предпринимателю в 3,9219 млн рублей».

Напомним, что ранее на этой неделе правительство России одобрило заявку на существенное обновление электротранспорта в Краснодаре, а трамвайную ветку в Восточно-Кругликовский микрорайон всё же было решено строить по проезду Новосельскому, для чего потребуется выкупать десятки частных домовладений.