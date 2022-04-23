КТТУ приобрело пять подержанных трамваев

Краснодарский край

Распечатать

  • Так выглядит усть-катавский трамвай серии 71-623 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Так выглядит усть-катавский трамвай серии 71-623 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление объявило о закупке за 6,18 млн рублей пяти трамваев с пробегом по Таганрогу

Пять трамваев вскоре пополнят парк краснодарского электротранспорта. Однако называть эти транспортные средства «новыми» будет не совсем корректно, поскольку все они — со значительным пробегом.

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление разместило на портале ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок) сведения о закупке пяти пассажирских трамвайных вагонов у индивидуального предпринимателя Алексея Гальченко. Предпринимателю выплатили 6,18 млн рублей за трамваи, которые он ранее выкупил у Таганрогского трамвайно-троллейбусного управления.

Вагоны серии 71-623 были произведены Усть-Катавским вагоностроительным заводом в 2012 и 2013 годах и сняты с маршрутов в Таганроге в феврале 2022-го. Износ этих вагонов, по оценкам экспертов, составляет от 40 до 59%. Согласно данным портала «Транспорт в России», «пять вагонов обошлись предпринимателю в 3,9219 млн рублей».

Напомним, что ранее на этой неделе правительство России одобрило заявку на существенное обновление электротранспорта в Краснодаре, а трамвайную ветку в Восточно-Кругликовский микрорайон всё же было решено строить по проезду Новосельскому, для чего потребуется выкупать десятки частных домовладений.

Краснодар КТТУ Трамвай

Новости

КТТУ приобрело пять подержанных трамваев
МЧС попросило сочинцев быть осторожными на дорогах в связи с сильным туманом
Бесполетный режим над Краснодарским краем продлили до 1 мая
С 6 на 7 мая Краснодар на 16 часов полностью отключат от водоснабжения
Сочи могут убрать из программы туристического кешбэка
В Сочи девять дней назад пропала 16-летняя девушка

Лента новостей

Церковные свечи рядом с «Библией секса»
Вчера, 10:41
Церковные свечи рядом с «Библией секса»
Что можно купить на блошином рынке в Краснодаре
Льготная ипотека 2022
Вчера, 11:05
Льготная ипотека 2022
Разбираемся, как новые условия повлияют на рынок недвижимости Краснодарского края и страны
На Федоровском гидроузле полностью обрушилась плотина
Вчера, 12:56
На Федоровском гидроузле полностью обрушилась плотина
Источник Юга.ру рассказал, что там случилось

Реклама на сайте