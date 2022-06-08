В Белореченском районе назначили нового главу

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края, admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края, admkrai.krasnodar.ru

Новым главой Белореченского района стал Сергей Сидоренко

Напомним, 31 марта из СМИ стало известно, что глава Белореченского района Александр Шаповалов собирается покинуть пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе района. О причинах ухода не сообщалось, но такое решение могло быть связано с непринятым генпланом и проблемами с мусорным полигоном.

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7 июня в пресс-службе Администрации Краснодарского края сообщили, что новым главой района стал Сергей Сидоренко. Его избрали на сессии Совета муниципалитета. Всего на должность претендовали три кандидата.

Сидоренко с 1 апреля исполнял обязанности главы района. Ранее работал на должности заместителя главы Белореченского района.

Как писали Юга.ру, 1 июня в Анапе на должность межрайонного прокурора назначили Сергея Чикарова. Официально сообщать об этом не стали.

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