В Белореченском районе назначили нового главу

Напомним, 31 марта из СМИ стало известно, что глава Белореченского района Александр Шаповалов собирается покинуть пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе района. О причинах ухода не сообщалось, но такое решение могло быть связано с непринятым генпланом и проблемами с мусорным полигоном.

7 июня в пресс-службе Администрации Краснодарского края сообщили, что новым главой района стал Сергей Сидоренко. Его избрали на сессии Совета муниципалитета. Всего на должность претендовали три кандидата.

Сидоренко с 1 апреля исполнял обязанности главы района. Ранее работал на должности заместителя главы Белореченского района.

Как писали Юга.ру, 1 июня в Анапе на должность межрайонного прокурора назначили Сергея Чикарова. Официально сообщать об этом не стали.