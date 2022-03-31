Глава Белореченского района уйдет в отставку. Свой пост покидает уже второй глава за неделю
Глава администрации Белореченского района Александр Шаповалов покидает свой пост
31 марта издание «Федерал Пресс» сообщило, что глава Белореченского района Александр Шаповалов написал заявление об отставке по собственному желанию.
В пресс-службе администрации Белореченского района Юга.ру сообщили, что эта информация соответствует действительности.
«Отставку главы района рассмотрят депутаты местного совета на очередной сессии. Он [глава района] решил уйти по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.
О причинах отставки не сообщается. Как пишет «Федерал Пресс», уход с поста может быть связан с непринятым генпланом, а также с отсутствием изменений в решении вопроса с мусорным полигоном.
О мусорном полигоне. Напомним, 19 февраля 2020 года Белореченский районный суд признал виновным АО «Крайжилкомресурс» в нарушении санитарных норм и приостановил работу полигона ТКО, но через пять дней его снова открыли. 27 октября 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал ликвидировать полигон под Белореченском, а пока — открыть рядом временную свалку. Новую площадку для утилизации мусора планируют построить в Горячем Ключе.
В ноябре 2021 года умер один из работников мусорного полигона — 52-летний Олег Коломийцев, работавший сортировщиком. Он получил травму головы во время смены. Случилось это вечером 30 октября. По словам родственников мужчины, он вообще не должен был там находиться. На самом полигоне это происшествие, по словам родственников, пытались скрыть.