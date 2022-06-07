Синоптик рассказал, когда можно будет купаться в Черном море

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

По прогнозу главного синоптика Гидрометцентра страны, купальный сезон на Черном море начнется примерно через неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ближайшие дни из-за дождей вода в Черном море остынет. Купаться в море можно будет примерно через неделю, когда вода прогреется и температура станет устойчивой.

В Сочи, Туапсе, Анапе и Ялте на прошлых выходных температура воды достигла 20 градусов, но это пока неустойчивые показатели. А из-за осадков, которые буду идти до конца текущей недели, вода немного остынет.

По данным краснодарского гидрометцентра, в Новороссийске и Геленджике температура воды достигла 22 градусов, немного прохладнее в Сочи — 21 градус. На Азовском побережье вода теплее всего в Ейске и Приморско-Ахтарске  — 24 и 21 градус.

Как писали Юга.ру, сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды из Азовского моря. Ее изучают на различные вирусы, соли и металлы. Затем на сайте ведомства публикуют рекомендации по выбору водоема для купания.

Азовское море отдых Черное море

Новости

Синоптик рассказал, когда можно будет купаться в Черном море
В Краснодаре снесли кафе и хостел
В Краснодарском крае будет жарко и дождливо
В Краснодаре завели уголовное дело против иностранца, который с 20 лет возглавлял «преступную иерархию»
Мэр возмутился стихийной свалкой в пригороде Краснодара. В прошлом году из-за нее уже завели уголовное дело
Краснодарский суд постановил взыскать 24 млн рублей с владельца ТД «Мацеста чай с 1947 года»

Лента новостей

Реклама на сайте