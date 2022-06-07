Синоптик рассказал, когда можно будет купаться в Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в ближайшие дни из-за дождей вода в Черном море остынет. Купаться в море можно будет примерно через неделю, когда вода прогреется и температура станет устойчивой.

В Сочи, Туапсе, Анапе и Ялте на прошлых выходных температура воды достигла 20 градусов, но это пока неустойчивые показатели. А из-за осадков, которые буду идти до конца текущей недели, вода немного остынет.

По данным краснодарского гидрометцентра, в Новороссийске и Геленджике температура воды достигла 22 градусов, немного прохладнее в Сочи — 21 градус. На Азовском побережье вода теплее всего в Ейске и Приморско-Ахтарске — 24 и 21 градус.

Как писали Юга.ру, сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды из Азовского моря. Ее изучают на различные вирусы, соли и металлы. Затем на сайте ведомства публикуют рекомендации по выбору водоема для купания.