Власти Кубани пообещали начать ремонт моста в Ильском летом

24 мая чиновники сообщили о планах ремонта моста в поселке Ильском, который обрушился в конце апреля

Ранее Юга.ру писали, что 28 апреля в Северском районе обвалился автомобильный мост на дороге от поселка Ильского к станице Дербентской. Мост рухнул после того, как по нему проехал грузовик. Сейчас там работают временные переправы для пешеходов и автомобилей.

24 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что «в течение нескольких месяцев там планируют приступить к восстановлению» моста.

В администрации Северского района сообщили, что в районе моста на участке краевой дороги, ведущей в станицу Дербентскую, оборудовали временную пешеходную переправу. «Металлический мост через реку Иль приподняли, обезопасив от подтоплений в случае дождей. Выше по течению по-прежнему функционирует искусственная насыпная автомобильная переправа», — говорится в сообщении оперштаба.