Власти Кубани пообещали начать ремонт моста в Ильском летом

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/opershtab23

24 мая чиновники сообщили о планах ремонта моста в поселке Ильском, который обрушился в конце апреля

Ранее Юга.ру писали, что 28 апреля в Северском районе обвалился автомобильный мост на дороге от поселка Ильского к станице Дербентской. Мост рухнул после того, как по нему проехал грузовик. Сейчас там работают временные переправы для пешеходов и автомобилей.

24 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что «в течение нескольких месяцев там планируют приступить к восстановлению» моста.

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В администрации Северского района сообщили, что в районе моста на участке краевой дороги, ведущей в станицу Дербентскую, оборудовали временную пешеходную переправу.

«Металлический мост через реку Иль приподняли, обезопасив от подтоплений в случае дождей. Выше по течению по-прежнему функционирует искусственная насыпная автомобильная переправа», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Юга.ру писали, что 22 апреля в соседнем Абинском районе рухнула дамба на Федоровском гидроузле (в районе хутора Прикубанского). Она снабжала водой рисовые чеки Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов. Там построили временную дамбу, но ее размыло. После этого Юга.ру полетали над Федоровским гидроузлом и сняли его с высоты птичьего полета.

Северский район Строительство

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Власти Кубани пообещали начать ремонт моста в Ильском летом

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