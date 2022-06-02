Вода в Азовском море потеплела до 21 °C. Роспотребнадзор начал проверку

Вода в Азовском море нагрелась до 21 °C. Роспотребнадзор проверяет, можно ли купаться

По данным краснодарского гидрометцентра, выше всего температура воды сейчас на побережье Ейска и Приморско-Ахтарска. Хуже всего вода прогрелась в районе Туапсе. Температура воды на Азовском и Черном морях уже близка к комфортной для купания:

Ейск, Приморско-Ахтарск — 21 °C;

Темрюк, Геленджик, Новороссийск — 20 °C;

Анапа, Сочи — 19 °C;

Туапсе — 18 °C;

Как сообщили в Роспотребнадзоре, никаких рекомендаций для купальщиков по температурному режиму морской воды они не дают. Но после того, как температура пересекает цифру в 18 °C, сотрудники начинают отбор проб морской воды на качество. Всего на Кубани, на побережье двух морей — 200 пунктов отбора морской воды.

«В рамках ежегодного мониторинга обычно начинаем изучать воду в начале июня на официальных пляжах, пляжах санаториев и детских здравниц и там, где купаются отдыхающие. Изучаем воду на микробиологию, ротавирус и коронавирус, на количество солей тяжелых металлов», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Результаты исследований морской воды направляют в муниципалитеты. На официальном сайте ведомства опубликованы рекомендации для выбора водоема для купания. Например, если в реке или пруду есть водоплавающие птицы, лучше водоем избегать.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре обустроят новый городской пляж.