Вода в Азовском море потеплела до 21 °C. Роспотребнадзор начал проверку

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вода в Азовском море нагрелась до 21 °C. Роспотребнадзор проверяет, можно ли купаться

По данным краснодарского гидрометцентра, выше всего температура воды сейчас на побережье Ейска и Приморско-Ахтарска. Хуже всего вода прогрелась в районе Туапсе. Температура воды на Азовском и Черном морях уже близка к комфортной для купания:

  • Ейск, Приморско-Ахтарск — 21 °C;
  • Темрюк, Геленджик, Новороссийск — 20 °C;
  • Анапа, Сочи — 19 °C;
  • Туапсе — 18 °C;

Как сообщили в Роспотребнадзоре, никаких рекомендаций для купальщиков по температурному режиму морской воды они не дают. Но после того, как температура пересекает цифру в 18 °C, сотрудники начинают отбор проб морской воды на качество. Всего на Кубани, на побережье двух морей — 200 пунктов отбора морской воды.

«В рамках ежегодного мониторинга обычно начинаем изучать воду в начале июня на официальных пляжах, пляжах санаториев и детских здравниц и там, где купаются отдыхающие. Изучаем воду на микробиологию, ротавирус и коронавирус, на количество солей тяжелых металлов», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Результаты исследований морской воды направляют в муниципалитеты. На официальном сайте ведомства опубликованы рекомендации для выбора водоема для купания. Например, если в реке или пруду есть водоплавающие птицы, лучше водоем избегать.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре обустроят новый городской пляж.

Азовское море Пляжи Погода Роспотребнадзор

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Вода в Азовском море потеплела до 21 °C. Роспотребнадзор начал проверку

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