Суд над вором в законе Кобой Краснодарским перенесен — подсудимый не явился на заседание

Коба Дзидзишвили в криминальных кругах известен под прозвищем «Коба Краснодарский» и считается «вором в законе». Именно в этом его и обвиняет краевой суд. Точнее, ему вменяется в вину статья 210.1 УК РФ — «принадлежность к высшей преступной иерархии».

Краснодарский краевой суд перенес рассмотрение дела против Кобы Дзидзишвили «в связи с неявкой подсудимого в суд», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт госоргана.

Расследование в отношение Дзидзишвили завершилось в марте 2021-го. На период следствия он был заключен под стражу. Причина, по которой он не явился в суд сейчас, не называется. В случае, если Кобу Краснодарского признают виновным ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что еще недавно воров в законе по прозвищу «Краснодарский» было, как минимум, двое. Однако Дато Краснодарский умер в ноябре 2021 года от коронавируса.