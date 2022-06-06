В парке «Родные Просторы» отметили День защиты детей

Дети вместе с родителями смотрели цирковое шоу, пели песни и танцевали с аниматорами, играли в большие напольные игры, фотографировались с ростовыми медведями. Не обошелся праздник без сладостей и прохладительных напитков.

Накануне праздника «ЮгСтройИмпериал» устроил конкурс детского рисунка — художники в возрасте от 3 до 14 лет рисовали на тему «Родные Просторы». А уже на самом мероприятии первый заместитель генерального директора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко вручил участникам конкурса подарки: «Поздравляю всех с Днем защиты детей! Это праздник, который можно отмечать всё лето, а в нашем парке вы можете гулять круглый год! Теперь выставка рисунков украшает парк, и родители могут гордиться работами своих детей!».