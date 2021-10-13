Глава Адыгеи посетил объекты экскурсионного проекта «Долина Мые»
Мурат Кумпилов оценил реализацию и перспективы экскурсионного проекта «Долина Мые»
Проект «Долина Мые» — это четыре экскурсионных маршрута для жителей и гостей Адыгеи по памятным и узнаваемым местам Майкопа. Глава республики Мурат Кумпилов посетил экскурсионные объекты и поделился впечатлениями.
«На мой взгляд, один из самых интересных туров — «Адыгский очаг». Это экскурсия на смотровую площадку монумента «Единение и Согласие». Впервые ее провели 10 октября для 30 человек, в том числе для гостей из Кемерова и Петропавловска-Камчатского», — рассказал Кумпилов.
Проект «Долина Мые» создают некоммерческая организация «Культпросвет» и управление культуры администрации Майкопа. На реализацию выделили грант в размере 1 млн 155 тыс. рублей из регионального бюджета.
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«Адыгея — туристический регион, ежегодно привлекающий сотни тысяч людей из всех уголков нашей страны. Мы стремимся знакомить гостей республики не только с ее природными красотами, но и с историей, культурой адыгского народа», — подчеркнул Кумпилов.
Напомним, недавно глава Адыгеи посетил новый Дом культуры и физкультурно-спортивный комплекс в ауле Уляп.