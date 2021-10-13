Глава Адыгеи посетил объекты экскурсионного проекта «Долина Мые»

Проект «Долина Мые» — это четыре экскурсионных маршрута для жителей и гостей Адыгеи по памятным и узнаваемым местам Майкопа. Глава республики Мурат Кумпилов посетил экскурсионные объекты и поделился впечатлениями.

«На мой взгляд, один из самых интересных туров — «Адыгский очаг». Это экскурсия на смотровую площадку монумента «Единение и Согласие». Впервые ее провели 10 октября для 30 человек, в том числе для гостей из Кемерова и Петропавловска-Камчатского», — рассказал Кумпилов.