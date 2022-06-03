В Анапе виновника ДТП, в котором погибло два человека, лишили свободы на 2,5 года

Анапский суд осудил виновника ДТП, в котором погибло два человека

Анапский районный суд вынес приговор виновнику ДТП под Анапой в августе 2021 года. Стороны попытались обжаловать его в Краснодарском краевом суде, но приговор остался в силе.

По данным суда, 10 августа 2021 Евгений Литвинов за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу трассы Виноградный — Благовещенская. Там он столкнулся с автомобилем Mazda и хлебовозом ВИС. Пассажирка Mitsubishi и водитель хлебовоза погибли на месте.

В местных пабликах сообщали, что ДТП произошло на мокрой дороге.