В Анапе виновника ДТП, в котором погибло два человека, лишили свободы на 2,5 года
Анапский суд осудил виновника ДТП, в котором погибло два человека
Анапский районный суд вынес приговор виновнику ДТП под Анапой в августе 2021 года. Стороны попытались обжаловать его в Краснодарском краевом суде, но приговор остался в силе.
По данным суда, 10 августа 2021 Евгений Литвинов за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу трассы Виноградный — Благовещенская. Там он столкнулся с автомобилем Mazda и хлебовозом ВИС. Пассажирка Mitsubishi и водитель хлебовоза погибли на месте.
В местных пабликах сообщали, что ДТП произошло на мокрой дороге.
Литвинова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд взыскал с мужчины 600 тыс. рублей в пользу потерпевших. Смягчающими обстоятельствами в приговоре названы раскаяние виновника ДТП, возмещение ущерба и морального вреда потерпевшим.
Об итогах слушаний сообщила объединенная пресс-служба краснодарских судов 3 июня.
В августе 2020 года на той же дороге в ДТП погиб один человек и пятеро пострадали, включая маленького ребенка.
Напомним, утром 3 июня в Краснодаре произошла массовая авария с участием трех машин и мотоцикла, его водитель погиб.