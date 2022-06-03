В Анапе виновника ДТП, в котором погибло два человека, лишили свободы на 2,5 года

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/opskuban
    © Скриншот телеграм-канала t.me/opskuban

Анапский суд осудил виновника ДТП, в котором погибло два человека

Анапский районный суд вынес приговор виновнику ДТП под Анапой в августе 2021 года. Стороны попытались обжаловать его в Краснодарском краевом суде, но приговор остался в силе. 

По данным суда, 10 августа 2021 Евгений Литвинов за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу трассы Виноградный — Благовещенская. Там он столкнулся с автомобилем Mazda и хлебовозом ВИС. Пассажирка Mitsubishi и водитель хлебовоза погибли на месте. 

В местных пабликах сообщали, что ДТП произошло на мокрой дороге.

Литвинова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд взыскал с мужчины 600 тыс. рублей в пользу потерпевших. Смягчающими обстоятельствами в приговоре названы раскаяние виновника ДТП, возмещение ущерба и морального вреда потерпевшим. 

Об итогах слушаний сообщила объединенная пресс-служба краснодарских судов 3 июня.

В августе 2020 года на той же дороге в ДТП погиб один человек и пятеро пострадали, включая маленького ребенка. 

Напомним, утром 3 июня в Краснодаре произошла массовая авария с участием трех машин и мотоцикла, его водитель погиб. 

ДТП смерть Суд

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