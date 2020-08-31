В ДТП под Анапой погиб один человек и пятеро пострадали

ДТП случилось в 19:15 на 1,4-м км дороги Виноградный — Благовещенская. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, водитель автомобиля KIA Rio не уступил дорогу автомобилю Hyundai Elantra, который ехал по встречке.

В результате аварии пострадали 30-летний водитель KIA и два его пассажира — 24-летняя женщина и 3-летний ребенок. Еще один пассажир легковушки, 57-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте. Также в ДТП пострадал 39-летний водитель Hyundai.