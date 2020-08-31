В ДТП под Анапой погиб один человек и пятеро пострадали

Краснодарский край

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Вечером 30 августа под Анапой произошла автомобильная авария с летальным исходом

ДТП случилось в 19:15 на 1,4-м км дороги Виноградный — Благовещенская. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, водитель автомобиля KIA Rio не уступил дорогу автомобилю Hyundai Elantra, который ехал по встречке.

В результате аварии пострадали 30-летний водитель KIA и два его пассажира — 24-летняя женщина и 3-летний ребенок. Еще один пассажир легковушки, 57-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте. Также в ДТП пострадал 39-летний водитель Hyundai.

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По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда водителем KIA Rio, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожнго движения УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что 27 августа под Усть-Лабинском произошло ДТП, в котором погиб один человек, 28 августа в Тимашевском районе в лобовом ДТП погибли два человека и четверо пострадали, а 29 августа в Брюховецком районе жертвами ДТП стали три человека.

Анапа ДТП смерть

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