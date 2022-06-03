В Краснодаре произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла

В Краснодаре погиб мотоциклист, в которого врезалась легковушка после столкновения с другим авто

Как сообщили в краснодарском УМВД, 3 июня около 7:00 на пересечении улиц героя Аверкиева и Восточно-Кругликовской произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo не уступил дорогу легковушке ВАЗ-2114, когда выезжал с Аверкиева на Восточно-Кругликовскую. Машины столкнулись.

Отечественное авто от удара вылетело на встречную полосу, где врезалось в мотоцикл Honda и машину Lada Granta. Мотоциклист погиб, его личность еще не установили. На месте выясняют все обстоятельства трагедии. О других пострадавших полиция не сообщила.