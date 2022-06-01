3 июня в Краснодаре обсудят роман Джонатана Фоера, а деньги с билетов на семинар направят на благотворительность

3 июня в Краснодаре пройдет заключительный книжный семинар Vita Nuova в сотрудничестве с «Открытой средой» — благотворительной организацией, помогающей людям с расстройством аутистического спектра.

В этот раз обсудят роман Джонатана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» . Девятилетний Оскар находит ключ, связанный с отцом, погибшим в теракте 11 сентября. Мальчик сталкивается с горем и отказывается пережить потерю близкого, поэтому разговаривает с людьми по всему Нью-Йорку в поисках ответа: какой замок должен открыть этот ключ?

Обсуждение пройдет 3 июня в 19:00 на улице Красной, 124 Б (пространство «Нора», этаж 5, кабинет 52). Стоимость участия — 500 рублей, для студентов — 250 рублей. Вырученные средства направят «Открытой среде». С их помощью фонд оплачивает аренду помещений, работу специалистов и гуманитарную помощь для взрослых и подростков с аутизмом.

Зарегистрироваться можно в сообщениях группы Vita Nuova «ВКонтакте», в комментариях под постами в телеграм-канале или лично у Елены Хомухиной.