Громко и близко. В Краснодаре проведут заключительный книжный семинар в поддержку людей с аутизмом

Краснодарский край

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  • Книжный семинар в поддержку «Открытой среды» © Фото Софьи Кучеренко для Vita Nuova, t.me/sofyakphoto
    Книжный семинар в поддержку «Открытой среды» © Фото Софьи Кучеренко для Vita Nuova, t.me/sofyakphoto

3 июня в Краснодаре обсудят роман Джонатана Фоера, а деньги с билетов на семинар направят на благотворительность

3 июня в Краснодаре пройдет заключительный книжный семинар Vita Nuova в сотрудничестве с «Открытой средой» — благотворительной организацией, помогающей людям с расстройством аутистического спектра. 

Директор «Открытой среды» вошла в топ Forbes «30 до 30»:

В этот раз обсудят роман Джонатана Фоера «Жутко громко и запредельно близко». Девятилетний Оскар находит ключ, связанный с отцом, погибшим в теракте 11 сентября. Мальчик сталкивается с горем и отказывается пережить потерю близкого, поэтому разговаривает с людьми по всему Нью-Йорку в поисках ответа: какой замок должен открыть этот ключ?

Ведущая семинара — Елена Хомухина, соосновательница проекта Vita Nuova и преподавательница литературы в КубГУ.

  • Елена Хомухина © Фото Софьи Кучеренко для Vita Nuova, t.me/sofyakphoto
    Елена Хомухина © Фото Софьи Кучеренко для Vita Nuova, t.me/sofyakphoto

Обсуждение пройдет 3 июня в 19:00 на улице Красной, 124 Б (пространство «Нора», этаж 5, кабинет 52). Стоимость участия — 500 рублей, для студентов — 250 рублей. Вырученные средства направят «Открытой среде». С их помощью фонд оплачивает аренду помещений, работу специалистов и гуманитарную помощь для взрослых и подростков с аутизмом. 

Зарегистрироваться можно в сообщениях группы Vita Nuova «ВКонтакте», в комментариях под постами в телеграм-канале или лично у Елены Хомухиной

Ранее на встречах говорили о книгах про людей с ментальными нарушениями: «Цветах для Элджернона» Дэниела Киза, «Загадочном ночном убийстве собаки» Марка Хэддона, «Человеке, который принял жену за шляпу» Оливера Сакса. 

Как писали Юга.ру, в апреле родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ. 

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