В Краснодаре проведут семинары о книгах в поддержку людей с аутизмом

13 мая в Краснодаре стартует серия встреч в поддержку людей с аутизмом — студентов благотворительной организации «Открытая среда». Там специалисты и волонтеры учат краснодарцев с расстройством аутистического спектра самостоятельной жизни, общению и творчеству.

На встречах образовательного проекта Vita Nuova обсудят книги о людях с ментальными особенностями. Деньги с продажи билетов направят в фонд «Открытой среды».

«Мы поговорим о ярких художественных и публицистических текстах, обсудим, какой образ персонажа создают авторы, как сам факт обращения к теме ментальной уникальности делает наш мир более открытым», — рассказала основательница и лектор Vita Nuova Елена Хомухина.