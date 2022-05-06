В Краснодаре обсудят «Цветы для Элджернона», «Жутко громко и запредельно близко» и другие книги о людях с ментальными особенностями
В Краснодаре проведут семинары о книгах в поддержку людей с аутизмом
13 мая в Краснодаре стартует серия встреч в поддержку людей с аутизмом — студентов благотворительной организации «Открытая среда». Там специалисты и волонтеры учат краснодарцев с расстройством аутистического спектра самостоятельной жизни, общению и творчеству.
На встречах образовательного проекта Vita Nuova обсудят книги о людях с ментальными особенностями. Деньги с продажи билетов направят в фонд «Открытой среды».
«Мы поговорим о ярких художественных и публицистических текстах, обсудим, какой образ персонажа создают авторы, как сам факт обращения к теме ментальной уникальности делает наш мир более открытым», — рассказала основательница и лектор Vita Nuova Елена Хомухина.
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»:
Лекторы проекта — преподаватели вузов и независимые исследователи — проводят занятия по литературе, культуре, философии и другим дисциплинам.
«Мы помогаем по-новому взглянуть на произведение, проанализировать его с профессиональной пристальностью и внимательностью, сделать чтение глубоким и интересным. Мы за то, чтобы делиться мнениями, за открытость трактовок, обмен читательским и жизненным опытом», — объяснила Хомухина.
13 мая в 19:00 — Дэниел Киз «Цветы для Элджернона». Главный герой научно-фантастического рассказа Чарльз решается на опасную операцию, чтобы преодолеть диагноз «умственная отсталость». Произведение привлекает к размышлению о вопросах этики: могут ли люди ставить эксперименты друг над другом? что делать, если результат оказывается совсем не таким, как в планах? какую цену допустимо заплатить за научное открытие и желанную жизнь?
20 мая в 19:00 — Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство собаки». Подросток Кристофер находит в саду тело убитой собаки и решает расследовать преступление, но узнает гораздо больше, чем собирался. У героя симптомы, похожие на аутизм, и вместе с тем выдающиеся аналитические способности.
27 мая в 19:00 — Оливер Сакс «Человек, который принял жену за шляпу». Это сборник рассказов, основанный на опыте работы самого Сакса и других помогающих специалистов, о пациентах со сложными нарушениями психики.
3 июня в 19:00 — Джонатан Фоер «Жутко громко и запредельно близко». Девятилетний Оскар находит ключ, связанный с отцом, погибшим в теракте 11 сентября. Оскар разговаривает с людьми по всему Нью-Йорку, чтобы узнать хоть что-то о ключе и о замке, который он открывает.
Лекции проходят по пятницам на улице Красной, 124 Б (5 этаж, 52 кабинет). Стоимость участия в одном мероприятии — 500 рублей (для студентов — 250 рублей).
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