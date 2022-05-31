Краснодар ждет жара до 33 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики обещают в Краснодарском крае 31 мая жару до 34 ℃

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром в Краснодаре 28 ℃. Днем температура воздуха поднимется до 33 ℃, будет солнечно и легкий ветер до 2 м/с. Индекс ультрафиолета будет очень высокий и достигнет отметки 8.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают днем и вечером в отдельных районах южной половины края кратковременный дождь и грозу. При этом воздух прогреется до 34 ℃.

На Азовском побережье ожидается до +29°С, на Черноморье до +30°С. Температура воды держится в районе 16-19 °С. Самая теплая воды в Ейске — 21 °С, а самая холодная в Сочи — 16 °С.

Как писали Юга.ру, первая летняя неделя на Кубани будет жаркой и воздух прогреется на 3-4 градуса выше нормы. 

Азовское море Погода Черное море

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