У ж/д вокзала Сочи установили бесконтактную оплату парковки

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Рядом с сочинским железнодорожным вокзалом установили терминалы для оплаты картами

На парковке около вокзала Сочи появились терминалы с технологией Fast Track для бесконтактной оплаты. Они поддерживают карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Водителям необходимо прикладывать карты к терминалам при въезде и выезде с парковки. Система сама рассчитает время стоянки и спишет нужную сумму, рассказал в пресс-службе РЖД. Также парковку можно оплатить традиционным способом — взять на въезде парковочный талон и на выезде оплатить его картой или наличными.

Как писали Юга.ру, на юг России в летний сезон ежедневно будут курсировать 144 поезда. А из-за высокого спроса их дополнят 1700 вагонами. Также на территории Кубани действует бесполетный режим, но сочинский аэропорт продолжает работать. 

парковки Сочи

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У ж/д вокзала Сочи установили бесконтактную оплату парковки
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