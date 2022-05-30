У ж/д вокзала Сочи установили бесконтактную оплату парковки

На парковке около вокзала Сочи появились терминалы с технологией Fast Track для бесконтактной оплаты. Они поддерживают карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир».

Водителям необходимо прикладывать карты к терминалам при въезде и выезде с парковки. Система сама рассчитает время стоянки и спишет нужную сумму, рассказал в пресс-службе РЖД. Также парковку можно оплатить традиционным способом — взять на въезде парковочный талон и на выезде оплатить его картой или наличными.

Как писали Юга.ру, на юг России в летний сезон ежедневно будут курсировать 144 поезда. А из-за высокого спроса их дополнят 1700 вагонами. Также на территории Кубани действует бесполетный режим, но сочинский аэропорт продолжает работать.