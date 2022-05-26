РЖД планирует пополнить южное направление на 1700 вагонов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В РЖД заявили, что дополнят южное направление вагонами из-за высокого спроса

В телеграм-канале РЖД сообщили, что фиксируется высокий спрос на билеты в южную часть России. Поэтому летом в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск ежедневно будут прибывать по 90 составов. Всего на юг страны будут курсировать 144 поезда.

Кроме того, поезда планируют дополнить 1700 вагонами. В РЖД отметили, что это создать 50-70 тыс. дополнительных мест. А для перевозок детей в лагеря назначат около 200 специальных рейсов.

Напомним, до 31 мая в центральной и южной частях России действует бесполетный режим. Из-за этого поток туристов в некоторых частях Кубани снизился и отельеры начали снижать цены.

Ранее Юга.ру рассказывали, каким способами можно добраться до побережья, пока закрыты аэропорты. А если вы собираетесь ехать на автомобиле, то здесь можно почитать, где точно будут пробки.

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РЖД планирует пополнить южное направление на 1700 вагонов
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