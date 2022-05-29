Режим временного ограничения полетов снова продлили на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Бесполетный режим на Кубани продлили до 6 июня

Напомним, в центральной и южной частях России с утра 24 февраля действует бесполетный режим. В Краснодарском крае работает только сочинский аэропорт.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Утром 29 мая стало известно, что режим временного ограничения полетов продлили до 6 июня. 

Как писали Юга.ру, РЖД планирует дополнить поезда в южную часть России 1700 вагонами. Планируется, что это создаст 50-70 тыс. дополнительных мест.

Анапа Аэропорты Геленджик Краснодар

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