Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах и на сайтах

Оплатить покупку с помощью СПБ можно без карты, нужен только смартфон с приложением «Уралсиб Онлайн». 

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Чтобы оплатить покупку по QR-коду СБП:

  • отсканируйте QR-код с помощью соответствующей функции в Уралсиб Онлайн или камеры смартфона. Далее выберите из представленного списка банков Уралсиб;
  • проверьте или введите сумму платежа и нажмите кнопку «Оплатить» в приложении банка.

Чтобы оплатить по кнопке «Оплата через СБП» из приложения:

  • в мобильном приложении или сайте магазина выберите кнопку оплаты через СБП или этот же способ в платежном меню;
  • выберите Уралсиб из открывшегося на экране смартфона списка банков и подтвердите платеж в приложении «Уралсиб Онлайн».

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Банк не взимает комиссию за операции оплаты через СБП. Покупки доступны со счетов дебетовых карт, счетов до востребования и накопительных счетов.

Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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