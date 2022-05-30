Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах и на сайтах

Оплатить покупку с помощью СПБ можно без карты, нужен только смартфон с приложением «Уралсиб Онлайн».

Чтобы оплатить покупку по QR-коду СБП: отсканируйте QR-код с помощью соответствующей функции в Уралсиб Онлайн или камеры смартфона. Далее выберите из представленного списка банков Уралсиб;

проверьте или введите сумму платежа и нажмите кнопку «Оплатить» в приложении банка.

Чтобы оплатить по кнопке «Оплата через СБП» из приложения: в мобильном приложении или сайте магазина выберите кнопку оплаты через СБП или этот же способ в платежном меню;

выберите Уралсиб из открывшегося на экране смартфона списка банков и подтвердите платеж в приложении «Уралсиб Онлайн».

Банк не взимает комиссию за операции оплаты через СБП. Покупки доступны со счетов дебетовых карт, счетов до востребования и накопительных счетов.