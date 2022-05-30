Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей
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Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей (СБП) в магазинах и на сайтах
Оплатить покупку с помощью СПБ можно без карты, нужен только смартфон с приложением «Уралсиб Онлайн».
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Чтобы оплатить покупку по QR-коду СБП:
- отсканируйте QR-код с помощью соответствующей функции в Уралсиб Онлайн или камеры смартфона. Далее выберите из представленного списка банков Уралсиб;
- проверьте или введите сумму платежа и нажмите кнопку «Оплатить» в приложении банка.
Чтобы оплатить по кнопке «Оплата через СБП» из приложения:
- в мобильном приложении или сайте магазина выберите кнопку оплаты через СБП или этот же способ в платежном меню;
- выберите Уралсиб из открывшегося на экране смартфона списка банков и подтвердите платеж в приложении «Уралсиб Онлайн».
Банк не взимает комиссию за операции оплаты через СБП. Покупки доступны со счетов дебетовых карт, счетов до востребования и накопительных счетов.
Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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