Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» до 8,69% годовых

Кто может получить ипотеку по новым условиям?

Ипотеку с господдержкой может оформить заемщик — гражданин РФ с регистрацией на территории страны в возрасте от 21 до 70 лет на дату окончания срока кредита, со стажем не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Каковы максимальный размер кредита и срок?

Максимальный размер кредита в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей, в других регионах присутствия банка — 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка — 15,99% годовых, ставка по программе ипотеки с господдержкой для семей с детьми «Семейная ипотека» — 5,69% годовых.

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Подробнее узнать об условиях ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали ранее Юга.ру, карта «Прибыль» от Уралсиба вошла в топ-5 выгодных зарплатных карт.

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