Рост по всем направлениям. Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

В 2021 году банковский сектор показывает рост по всем направлениям — об этом заявляют руководители, пожалуй, всех крупных российских кредитных организаций. Юга.ру узнали у исполнительного директора, управляющего филиалом «Южный» банка Уралсиб Эдуарда Владимировича Колесникова, как сейчас обстоят дела в розничном сегменте банка и какие финансовые продукты помогают ему расти.

Потребительские кредиты, ипотека и автомобили

Эдуард Владимирович Колесников управляющий филиалом «Южный» банка Уралсиб

«В 2020 году в условиях неблагоприятной ситуации с COVID-19 резко упал спрос на кредиты наличными, особенно это было заметно во втором квартале — снижение фиксировалось на 50%. В 2021 году ситуация стабилизируется. Мы наблюдаем очень серьезный рост кредитных портфелей сразу во всех продуктах — и в потребительском кредитовании, и в ипотеке, и автокредитовании. Уралсиб и вся отрасль показывает рекордные цифры по объемам выдач», — рассказывает руководитель филиала «Южный» Эдуард Владимирович Колесников.

В Краснодарском крае в 2021 году по состоянию на декабрь объем выданных кредитов наличными вырос на 22% к уровню 2020 года.

В банке такую тенденцию связывают с пониманием того, что ситуация с коронавирусом затягивается и откладывать свои планы нет смысла. Многие россияне стали вновь активно пользоваться потребительскими кредитами на ремонт, покупку электроники или другие личные нужды.

Рост показывает и ипотека. В банке считают, что льготная ипотека с господдержкой и «Семейная ипотека» останутся одним из драйверов развития рынка жилья. В Краснодарском крае соотношение объемов ипотечных выдач на первичном и вторичном рынках на текущий момент равны. А вот в соседних Ростовской области и Ставропольском крае больше половины всех сделок приходится на вторичку.

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В автокредитовании динамика также положительная. По состоянию на начало декабря 2021 года объем выданных кредитов вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма кредита тоже увеличилась: если в 2020 году она составляла 0,9 млн рублей, то в текущем — уже 1,3 млн рублей. Здесь большую роль сыграло повышение цен автодилеров и рост дефицита автомобилей.

Карты, курьерская доставка и онлайн В 2021 году продолжается тренд на цифровизацию: клиенты активно переходят в электронные каналы обслуживания — большая часть заявок на потребительский кредит поступает через приложение или мобильный банк.

В основных регионах присутствия банка Уралсиб — Краснодарском крае, Башкортостане, Кемерово, Челябинской области — порядка 30% всех кредитов выдаются в онлайн-банке. Клиенту не нужно подписывать никаких бумаг, достаточно подать заявку онлайн — и после ее одобрения в течение нескольких минут деньги поступят на счет. Этот сервис существует давно — в банке Уралсиб с 2016 года можно получить потребительский кредит полностью удаленно.

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Важным шагом, особенно актуальным в связи с коронавирусом, стал запуск курьерской доставки карты «Прибыль». По статистике, более половины всех карт клиенты заказывают не в отделениях, а на сайте, и большая часть этих карт доставляется курьерами. Этот продукт сочетает две важные опции: кешбэк за покупки и процент на остаток. После очередного обновления онлайн-банка клиенты могут оформить цифровую карту «Прибыль».

Максимальная ставка по карте «Прибыль» — 8% годовых. Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. Для получения дохода в 8% годовых и бесплатного обслуживания нужно выполнить единственное условие — совершать покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Для новых клиентов в первый месяц использования карты 8% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

Также большим спросом пользуются кредитные карты. Сейчас Уралсиб предлагает два варианта кредиток с разными условиями. Одна из них — карта «120 дней на максимум» — позволяет не платить проценты в случае, если в течение столь долгого льготного периода клиент успел погасить задолженность. По истечении 120 дней ставка по кредиту составит от 11,9%. Подать заявку можно онлайн на сайте. После этого останется лишь дождаться ответного СМС и при положительном решении посетить банковское отделение, указанное в сообщении. Кредитную карту клиенту также может доставить курьер.

В 4-м квартале 2021 года карточные продукты банка Уралсиб были отмечены рядом интернет-сервисов выбора финансовых и страховых услуг. Так, карта «Прибыль» вошла в топ-5 рейтинга лучших карт для онлайн-шопинга в ноябре 2021 года, а кредитная карта банка «120 дней на максимум» — в топ-10 рейтинга лучших кредитных карт в декабре 2021 года.