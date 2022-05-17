По данным туроператоров, кубанские отели снижают цены из-за закрытых аэропортов. Но не все так однозначно

Представители туристической отрасли рассказали РИА «Новости», что из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников на Кубани скидки в отелях составляют 10-30%. Речь идет о среднеценовом сегменте, а брендовые объекты заполнены и не собираются снижать цены. В Анапе, Туапсе и даже Сочи нет ажиотажа среди туристов, поэтому отрасль пытаются спасти скидками. Гендиректор туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что по сравнению с прошлым годом цены выросли на 7-10%. Но он считает, что со временем отельеры дойдут до цен ниже 2021 года. По его словам, в Крыму скидки не приведут к росту бронирования. Причиной плохого турпотока стали не цены, а закрытые аэропорты. Также Ромашкин считает, что турпоток в Краснодарском крае может превысить показатели 2021 года благодаря отмене ковидных ограничений. Он отметил, что туристов было бы еще больше, если бы не закрытое небо.

Вице-президент Ассоциации «Альянса турагенств» Алексан Мкртчян рассказал журналисту Юга.ру, что в Краснодарском крае ситуация неоднозначная. В Сочи сейчас уровень бронирования достигает 90%, в то время как Азовское побережье страдает от плохого потока туристов. По его словам, в Анапу и Геленджик в основном едут из соседних регионов и городов. Это те туристы, которые могут добраться на автомобиле. Люди из других субъектов, которые могут добраться до побережья только на самолете, отдыхают в Сочи и Абхазии. Поэтому там цены в отелях растут. Мкртычян добавил, что бронировать отдых в Сочи на август нужно уже сейчас, потому что там цены будут только расти. А в Крыму и Анапе планировать отдых больше, чем на месяц вперед не стоит. Там ближе к середине лета цены начнут падать. Собственник мини-отеля в Геленджике «Южная Дача» Олег Козыров объяснил, что в этом курортном сезоне снизилась глубина бронирования. Сейчас отдыхающие бронируют жилье за несколько дней или недель до заезда. Это связано с закрытым небом в курортных городах. Например, в Геленджике аэропорт не работает, а добраться на поезде туда нельзя.

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«Отельеры мечутся из стороны в сторону в вопросе ценообразования на услуги размещения гостей, так как с одной стороны себестоимость приема гостей значительно выросла — взлетели в цене химия для уборки, услуги прачечных, эксплуатационные расходы и прочие, а спрос на гостиничные услуги уменьшился по сравнению даже с двумя пандемийными годами», — добавил Козыров. Он отметил, что при этом спрос на пятизвездочные отели почти не снизился. По его словам, таких отелей мало в соотношении с потребностями населения. Больше всего пострадали трехзвездочные отели и эконом-класс. «В итоге цены перед сезоном отельеры повысили на 5-20%, а после майских праздников снизили расценки практически в этих же пределах. Чем больше повысили — тем больше и снизили. По факту сейчас плюс-минус цены прошлого года. Есть еще один аспект. Собственники отелей, сами ведущие бизнес, меньше искусственно снижают цены, так как опасаются потерять свой сегмент гостей, а те, кто берет гостиницы в аренду, снижают цены лишь бы увеличить загрузку и нарастить выручку, чтобы покрыть арендные платежи», — пояснил владелец отеля.

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Директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков отметил, что летом ожидается высокая загрузка курорта. Уже идет бронирование на вторую половину июня и июль. Тарифы сейчас соответствуют уровню прошлого года : «Заметен такой тренд, как короткое окно бронирований и скачкообразные темпы роста интереса гостей. Очевидно, так проявляется зависимость от внешних факторов. Так как окно бронирования сокращается, то предпосылок для роста цен». Из особенностей Барашков отмечает растущую популярность отелей Горной Олимпийской деревни в летний период. Обычно они были более востребованы зимой из-за близкого расположения к горнолыжным трассам. Вырос спрос на активный горный туризм, и теперь имеет значение близость отеля к пешим тропам и трекинг-маршрутам. Директор Департамента управления гостиницами Sirius Hotels Георгий Марейчев сказал, что средняя загрузка по отелям составляет около 70%, глубина бронирования снизилась: «В сеть Sirius Hotels входят четыре трехвездочных отеля, каждый из которых ориентирован на определенную группу гостей. На данный момент каждый из отелей пользуется спросом, который можно назвать даже повышенным относительно показателей прошлых лет. В то же время мы фиксируем, что люди стали чаще бронировать проживание в период за две-три недели до заезда, а не месяцев». Марейчев говорит, что ожидается хороший сезон и высокая заполняемость отелей, вплоть до 100% загрузки. Также он отметил, что самым высоким спросом пользуется отдых на Черном море в июле и августе, что не может не отразиться на ценах. Директор отметил, что стоимость проживания зависит от ряда факторов, но для гостей всегда есть сезонные спецпредложения.