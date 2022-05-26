«Агрокомплекс» Ткачева хочет выкупить заводы мороженого британской компании Unilever

Британская компания Unilever производит бытовую химию и косметику под марками «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Черный жемчуг». Также компания владеет заводами «Инмарко» в Омске и Тульской области, которые выпускают мороженое «Магнат», «Золотой стандарт» и другие.

«Агрокомплекс» — семейный бизнес Ткачевых, получивший имя Николая Ткачева, отца бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева и экс-главы Минсельхоза РФ. Компанию создали в 1993 году, когда объединились комплекс по откорму крупного рогатого скота и комбикормовый завод. После этого «Агрокомплекс» стал присоединять к себе краевые заводы и птицефабрики. В 2018 году бывший глава региона вошел в совет директоров компании. В рейтинге Forbes 2019 года указывалось , что фирма владеет землями площадью 649 тыс. га и стоимостью 68,5 млрд рублей.

В марте Unilever объявила, что приостанавливает поставки в Россию, прекращает инвестиции в проекты и рекламу. Производство и продажу средств личной гигиены и предметов первой необходимости останавливать не стали.

Как сообщило в телеграме РИА «Новости», заводы мороженого Unilever планирует выкупить агрохолдинг бывшего губернатора Кубани Ткачева. Источник сообщил изданию, что что активы оценивают примерно в 500 млн долларов, но в текущей рыночной ситуации они могут обойтись экс-губернатору дешевле.