На Кубани бывший начальник колонии и заведующий бюро СМЭ скрыли смерть заключенного

По данным суда, в 2019 году в исправительной колонии умер заключенный. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала интоксикация, а на теле умершего были следы инъекций, как при приеме наркотиков.

Тогда руководитель бюро СМЭ Игорь Ковалев сказал, что кровь умершего необходимо направить на химический анализ. И предложил за 50 тыс. рублей отправить кровь другого человека.

Руководители колонии понимали, что если в крови заключенного найдут наркотические вещества, то будет назначена служебная проверка. Тогда они потребовали у одного из заключенных 70 тыс. рублей. Из них 50 тыс. планировали передать эксперту СМЭ, а остальные 20 тыс. разделить между собой.

Но замначальника колонии решил сообщить об этом в краевое УФСБ. В ноябре 2019 года начальника колонии Дмитрия Пожарского и его заместителя задержали, когда передавали деньги Ковалеву.