На Кубани бывший начальник колонии и заведующий бюро СМЭ скрыли смерть заключенного

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Усть-Лабинске за коррупцию осудили бывшего начальника колонии и заведующего бюро судмедэкспертизы

По данным суда, в 2019 году в исправительной колонии умер заключенный. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала интоксикация, а на теле умершего были следы инъекций, как при приеме наркотиков. 

Тогда руководитель бюро СМЭ Игорь Ковалев сказал, что кровь умершего необходимо направить на химический анализ. И предложил за 50 тыс. рублей отправить кровь другого человека.

Руководители колонии понимали, что если в крови заключенного найдут наркотические вещества, то будет назначена служебная проверка. Тогда они потребовали у одного из заключенных 70 тыс. рублей. Из них 50 тыс. планировали передать эксперту СМЭ, а остальные 20 тыс. разделить между собой.

Но замначальника колонии решил сообщить об этом в краевое УФСБ. В ноябре 2019 года начальника колонии Дмитрия Пожарского и его заместителя задержали, когда передавали деньги Ковалеву. 

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В отношении Пожарского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (превышение должностных полномочий и взятка в крупном размере) и Ковалева по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В пресс-службе краевого суда 25 мая сообщили, что Усть-Лабинский районный суд вынес мужчинам приговор. Пожарскому назначили 7 лет 2 месяца колонии строгого режима, а Ковалеву — 3 года в исправительной колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, осенью 2021 года в Тимашевском районе тело пенсионерки привезли к зданию администрации. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Коррупция Суд Усть-Лабинский район

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На Кубани бывший начальник колонии и заведующий бюро СМЭ скрыли смерть заключенного
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