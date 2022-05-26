На Кубани бывший начальник колонии и заведующий бюро СМЭ скрыли смерть заключенного
В Усть-Лабинске за коррупцию осудили бывшего начальника колонии и заведующего бюро судмедэкспертизы
По данным суда, в 2019 году в исправительной колонии умер заключенный. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала интоксикация, а на теле умершего были следы инъекций, как при приеме наркотиков.
Тогда руководитель бюро СМЭ Игорь Ковалев сказал, что кровь умершего необходимо направить на химический анализ. И предложил за 50 тыс. рублей отправить кровь другого человека.
Руководители колонии понимали, что если в крови заключенного найдут наркотические вещества, то будет назначена служебная проверка. Тогда они потребовали у одного из заключенных 70 тыс. рублей. Из них 50 тыс. планировали передать эксперту СМЭ, а остальные 20 тыс. разделить между собой.
Но замначальника колонии решил сообщить об этом в краевое УФСБ. В ноябре 2019 года начальника колонии Дмитрия Пожарского и его заместителя задержали, когда передавали деньги Ковалеву.
В отношении Пожарского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (превышение должностных полномочий и взятка в крупном размере) и Ковалева по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В пресс-службе краевого суда 25 мая сообщили, что Усть-Лабинский районный суд вынес мужчинам приговор. Пожарскому назначили 7 лет 2 месяца колонии строгого режима, а Ковалеву — 3 года в исправительной колонии общего режима.
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